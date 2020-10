Jest ruina, a będzie perełka. Trwa remont willi Hilarego Majewskiego w Łodzi

Remont zabytkowej willi Hilarego Majewskiego przy ul. Włókienniczej 11 w Łodzi postępuje zgodnie z planem. Obecnie trwa renowacja i rekonstrukcja detali na elewacji budynku.

Hilary Majewski to jeden z najbardziej znanych łódzkich architektów, a jego dom stoi przy ul. Włókienniczej 11, gdzie mieszkał i pracował. Przez 20 lat H. Majewski pełnił funkcję architekta miasta, stworzył projekty największych łódzkich zabytków, m.in. pałaców Edwarda Herbsta przy ul. Przędzalnianej i Juliusza Heinzla przy ul. Piotrkowskiej 104, przędzalni Izraela Poznańskiego przy ul. Ogrodowej, kolonii domów robotniczych na Księżym Młynie, czy zabudowy pasażu Meyera, obecnej ulicy S. Moniuszki - podaje oficjalny portal miejski Łodzi.

- Neorenesansowa kamienica przy Wólczańskiej 11 została zaprojektowana przez Hilarego Majewskiego. Pierwotnie była to willa, w której mieszkał architekt. Obecnie trwa gruntowny remont tego obiektu. Po jego zakończeniu powstaną tu trzy lokale usługowe. Kamienica zostanie podłączona do centralnego ogrzewania, wymienione zostaną też wszystkie instalacje. Zagospodarowany zostanie również teren przy kamienicy. Będzie on połączony z pasażem Majewskiego, który obecnie realizujemy. Od strony ul. Włókienniczej, przy samym wejściu na pasaż powstanie zielona ściana z roślinami pnącymi. Stworzymy w ten sposób nową przyjazną przestrzeń w centrum miasta - mówi Olga Kassyańska z Zarządu Inwestycji Miejskich w Łodzi.

- Można już oglądać pierwsze efekty naszych prac. W pierwszej kolejności musieliśmy zająć się elementami, które zabezpieczą budynek przed dalszą degradacją. Rozpoczęliśmy prace od dachu i wykonania izolacji fundamentów oraz piwnic. Trwają prace na elewacji budynku. Po ustawieniu rusztowań okazało się, że elewacja jest w dość dobrym stanie, znacznie lepszym niż się spodziewaliśmy. Wiemy już, że większość elementów elewacji nie będzie wymagała wymiany i zastępowania współcześnie wykonanymi kopiami - dodaje Robert Wiktorowicz, prezes firma VIK-BUD.

− Rozpoczęliśmy też prace wewnątrz budynku. Przed końcem roku uruchomimy ogrzewanie, tak by po nadejściu zimy można było prowadzić wewnątrz prace konserwatorskie. Zajmiemy się wtedy polichromiami, marmuryzacjami i innymi elementami sztukatorskimi – dodaje Robert Wiktorowicz i podkreśla: − Budynek został bardzo dobrze zaprojektowany, starannie wybudowany jako wizytówka architekta i przypuszczalnie dlatego zachował się do naszych czasów w lepszym stanie technicznym niż można było się spodziewać.

- Obecnie trwają prace konserwatorskie na bardzo efektownej i bogatej w detale elewacji w stylu neorenesansowym. Wiele z nich jest dobrze zachowanych i wystarczy ich oczyszczenie. Będziemy dążyli do tego, by zachować jak najwięcej oryginalnych elementów budynku. Oczywiście część detali będzie wymagała demontażu i wykonania nowych form oraz odlewów. Wewnątrz cały budynek jest również bardzo bogato zdobiony. Np. na sufitach spod licznych przemalowań odsłoniliśmy już fragmenty oryginalnych polichromii. Dużą część zdobień najprawdopodobniej uda się zachować, a po zakończeniu prac konserwatorskich odzyskają one swój dawny blask. Bardzo nas cieszy, że są pomieszczenia, w których polichromie, sztukaterie, a nawet złocenia przetrwały do naszych czasów, choć np. na klatkach schodowych zachowały się tylko fragmenty marmuryzacji - opowiada Anna Połomka, kierownik zespołu konserwatorskiego.

Na fasadzie willi nie zabraknie zieleni – jedna ze ścian kamienicy od strony powstającego Pasażu Hilarego Majewskiego będzie pokryta pnącymi roślinami. Stworzy tym samym idealne połączenie z zielonym pasażem, który zastąpi dziki parking przy ul. Jaracza 22 i połączy ul. Jaracza z ul. Włókienniczą. Obecnie w pasażu trwają intensywne prace budowlane, które zakończą się w 2021 roku, natomiast willa Majewskiego zostanie oddana do użytku w 2022 r.

Koszt remontu willi Majewskiego to 6,84 mln. zł