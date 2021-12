Jest umowa na budowę nowej zajezdni tramwajowej w Warszawie

Nowa zajezdnia tramwajowa ma być najnowocześniejszym tego typu obiektem w Polsce - przyjazna środowisku i zarządzana przez inteligentny system nadzoru ruchu tramwajów.

Spółka Tramwaje Warszawskie podpisała umowę na budowę nowej zajezdni tramwajowej. To będzie piąta zajezdnia w stolicy, budowana między innymi dlatego, że w Warszawie powstaną kolejne nowe trasy tramwajowe - m. in. do Wilanowa i wzdłuż ul. Kasprzaka.

Nowa zajezdnia na Annopolu zajmie powierzchnię niemal 12 hektarów, przenocuje w niej ponad 150 tramwajów. Znajdą tu swoje miejsce nowe, niskopodłogowe tramwaje dla Warszawy. W zajezdni będą stanowiska do badania stanu technicznego wagonów, a także lakiernia, myjnie czy tokarka podtorowa. Załoga w nowej zajezdni zajmie się też bardziej codziennymi czynnościami – sprzątaniem czy przeglądami. Długość wszystkich torów w zajezdni, po których będą się poruszać serwisowane tramwaje przekroczy 14 km.

Zajezdnia na Annopolu będzie wyposażona w system informatyczny, który pozwoli na automatyzację wielu czynności wykonywanych dotychczas ręcznie przez pracowników. System zidentyfikuje każdy tramwaj wjeżdżający i wyjeżdżający z zajezdni i sprawdzi, na którym torze się on znajduje i na który ma wjechać. Sterowanie zwrotnicami i semaforami będzie odbywało się automatycznie bez udziału motorniczych. Do systemu podłączona będzie także myjnia i stanowiska diagnostyczne. Pracownicy zajmujący się serwisowaniem tramwajów w nowej zajezdni będą używali tabletów i smartfonów, które będą przekazywały dane do centralnego systemu.

Automatyka w zajezdni pozwoli oszczędzić ich czas. Na przykład, ręczne przekładanie zwrotnic w zajezdni tej wielkości mogłoby zająć każdego dnia blisko 7 godzin pracy. Szacowane oszczędności wynikające ze zautomatyzowania zajezdni w ciągu 10 lat wyniosą około 10 mln złotych. Jest zbliżone do kosztu zakupu i instalacji całego systemu.

Zajezdnia Annopol jako pierwsza w Polsce zasilana będzie w tak dużym stopniu z przyjaznych środowisku, odnawialnych źródeł energii. Będą pompy ciepła i ogniwa słoneczne. Dodatkowo zaplanowano magazynowanie wody w zbiornikach i wykorzystywanie jej do mycia placów, pojazdów, spłukiwania toalet i podlewania terenów zielonych.