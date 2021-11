Jest umowa na budowę pawilonu sąsiedzkiego przy skwerze Ormiańskim w Warszawie

Zarząd Zieleni m.st. Warszawy wyłonił wykonawcę budowy sąsiedzkiego pawilonu na skwerze Ormiańskim. Prace budowlane dla tej inwestycji mają rozpocząć się jeszcze w tym miesiącu. Wyczekiwane przez mieszkańców miejsce integracji, które powstanie w zabytkowej części Sadyby, jest tworzone w ramach projektu z budżetu obywatelskiego.

Skwer Ormiański, położony w bezpośrednim sąsiedztwie Fortu IX, nazywanego Czerniakowskim, to teren pełen zieleni – z wygodnymi ławkami, alejkami spacerowymi i infrastrukturą rekreacyjną: boiskami i placem zabaw. Potrzebą lokalnej społeczności było stworzenie tam nowej przestrzeni, służącej integracji i aktywnościom społeczno-kulturalnym, w której mieszkańcy będą mogli organizować spotkania sąsiedzkie, warsztaty edukacyjne czy wystawy. Spełnieniem tych oczekiwań będzie realizacja projektu „Międzypokoleniowe Miejsce Spotkań – sąsiedzki pawilon parkowy przy Skwerze Ormiańskim”, wybranego w ramach budżetu obywatelskiego. Za realizację przedsięwzięcia odpowiada firma Granabud, a jego koszt to 1,7 mln zł.

- Pawilon sąsiedzki przy Skwerze Ormiańskim to inwestycja, która połączy funkcje rekreacyjne i integracyjne, stanie się dla lokalnej społeczności inspiracją do podejmowania inicjatyw społecznych i kulturalnych. Cieszymy się, że rozpoczynamy realizację tego wyczekiwanego przez mieszkańców przedsięwzięcia – mówi Justyna Glusman, dyrektorka koordynatorka ds. zrównoważonego rozwoju i zieleni m.st. Warszawy.

- Planując przestrzeń wokół pawilonu spotkań sąsiedzkich, ze szczególną uwagą zadbaliśmy o nową zieleń – dodaje Kamila Nowocin, zastępca dyrektora Zarządu Zieleni m.st. Warszawy.

Prace budowlane rozpoczną się w listopadzie br., a ich zakończenie jest przewidziane na II kwartał 2022 r.

Sąsiedzki pawilon w otoczeniu zieleni

Jednobryłowy pawilon, częściowo zagłębiony i obsypany ziemią, wkomponuje się w istniejącą w tym miejscu górkę parkową, użytkowaną jako część placu zabaw, a zimą służącą do sportów saneczkowych. Wejście do obiektu zostanie zrównane z poziomem terenu, dzięki czemu obiekt będzie łatwo dostępny dla osób z niepełnosprawnościami, starszych czy opiekunów z małymi dziećmi. Schody, które zaplanowano w pobliżu wejścia, będą mogły posłużyć jako miejsce do siedzenia – także dla widowni uczestniczącej w wydarzeniach odbywających się w pawilonie. Drugie zewnętrzne schody zaprowadzą na dach, który będzie jednocześnie zielonym, porośniętym trawą tarasem.

Wokół obiektu ogrodnicy miejscy nasadzą wiele nowych roślin. Na skarpach zostaną utworzone rabaty obsadzone różami okrywowymi, kosodrzewiną i bylinami. Piękno otaczającej przyrody – dzięki przeszklonym elewacjom – będzie można podziwiać także z wnętrza pawilonu. W środku obiektu znajdzie się dzielona sala wielofunkcyjna, która umożliwi prowadzenie wielu zajęć dla mieszkańców w tym samym czasie. Docelowo za organizację tych aktywności w pawilonie będzie odpowiedzialny najemca.