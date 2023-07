Jest wykonawca ośrodka młodzieżowego w krakowskich Łuczanowicach

W krakowskich Łuczanowicach powstanie budynek Młodzieżowego Ośrodka. Podpisanie umowy z wykonawcą nastąpi na początku sierpnia.

Budynek Młodzieżowego Ośrodka w krakowskich Łuczanowicach powstanie przy ul. Mycielskiego, bezpośrednio przy istniejącym tam boisku.

Zgodnie z planem, realizacja zadania ma się zakończyć w 2024 r.

Wartość kontraktu to blisko 3,6 mln zł.

Zgodnie z przygotowaną koncepcją, będzie to parterowy pawilon sportowo-rekreacyjny, wykonany w technologii modułowej. Z ośrodka będzie mogło jednocześnie korzystać do 50 osób, a sam pawilon będzie miał ok. 200 mkw. Realizatorem zadania jest Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie.

W ośrodku przewidziano m.in. dwie sale: większą ok. 80 m kw., z możliwością podziału systemową ścianką mobilną, oraz mniejszą, ok. 20 m kw., gdzie mógłby się znaleźć stół do ping-ponga. Duża sala będzie wyposażona w system wystawienniczy, instalację audio i wideo, rzutnik i ekran. W pawilonie będzie też szatnia i sanitariaty, magazyn na sprzęt sportowy, zaplecze kuchenne, biuro i ogólnodostępna toaleta.

W ramach zadania realizowane będzie również zagospodarowanie terenu, w tym budowa dojść, dojazdów i miejsc postojowych dla ok. 15 samochodów osobowych i montaż stojaków dla rowerów. Powstanie niezbędna infrastruktura techniczna: sieci, przyłącza oraz instalacje zewnętrzne umożliwiające prawidłowe funkcjonowanie budynku w tym instalacji OZE, która pozwoli na obniżenie bieżących kosztów utrzymania i funkcjonowania. Budynek pawilonu będzie energooszczędny, a dodatkowo zastosowany w nim zostanie tzw. zielony dach.

Z siedmiu ofert, które wpłynęły w drugim przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych budynku Młodzieżowego Ośrodka w Łuczanowicach (dzielnica XVII Wzgórza Krzesławickie), najkorzystniejsza okazała się propozycja firmy Solstar Homes sp. z o.o. Podpisanie umowy z wykonawcą nastąpi na początku sierpnia. Wartość kontraktu to 3 574 400,00 zł brutto.