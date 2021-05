Jest zgoda konserwatora na rzeźbę "Pisklę" Joanny Rajkowskiej na Placu Pięciu Rogów!

Nowoczesna instalacja artystyczna – dwumetrowe, akustyczne jajo drozda śpiewaka autorstwa artystki Joanny Rajkowskiej, może powstać na Placu Pięciu Rogów. Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków wydał pozytywną decyzję ustalającą projekt rzeźby.

Plac Pięciu Rogów powstaje w ścisłym centrum Warszawy, u zbiegu ulic: Brackiej, Chmielnej, Kruczej, Zgody i Szpitalnej.

Projekt nowej przestrzeni publicznej stolicy powstał w pracowni WXCA. Joanna Rajkowska zaproponowała, aby jej dzieło "Pisklę" stało się częścią deptaku.

Plac ma zostać oddany do użytku jeszcze w 2021 roku.

„Pisklę”, czyli rzeźba jaja drozda śpiewaka, które powstanie na Placu Pięciu Rogów, jest artystycznym wyrazem troski o przyszłość i biologiczne przetrwanie gatunków, które zadomowiły się na naszej planecie i rozmyślań nad bioróżnorodnością miasta. To delikatna interwencja w architektoniczną tkankę Placu Pięciu Rogów jest odpowiedzią na potrzeby współczesnego miasta otwartego na niezbędne zmiany dotyczące świadomości ekologicznej. – Rzeźba Joanny Rajkowskiej to rodzaj zaproszenia, wręcz prowokacji do refleksji na temat relacji człowieka z naturą – wyjaśnia Paweł Grodzicki, współautor projektu z WXCA. – Zaproponowaliśmy współpracę akurat tej artystce, nie tylko dlatego, że jej pracownia znajduje się w sąsiedztwie przebudowywanego placu, ale przede wszystkim ze względu na jej sposób myślenia o interwencjach w przestrzeniach publicznych, który nam bardzo nam odpowiada – dodaje Paweł Grodzicki.

Akustyczna rzeźba

We wnętrzu dwumetrowej, błękitnej w czarno-purpurowe plamki rzeźby zainstalowany będzie mechanizm emitujący dźwięki wykluwającego się pisklęcia. Składać się będzie z odtwarzacza, wzmacniacza, modułu sterującego, zegara oraz wzbudnika. Wzbudnik jest najważniejszym elementem systemu i sercem projektu - zamienia skorupę jaja w membranę głośnikową, to znaczy sprawia, że dźwięk można nie tylko usłyszeć, ale i poczuć drgania fali dźwiękowej. Dźwięk, który się będzie wydobywał, to prawdziwe odgłosy pisklaka nagrane przez artystkę specjalnie na potrzeby tej instalacji.

- Rozmiar rzeźby jest wynikiem obserwacji artystki dotyczących ludzkiej potrzeby bezpieczeństwa i bliskości. Delikatna, przyjemna powierzchnia oraz skala większa od rozmiarów dorosłego człowieka budzą właśnie poczucie zaufania i zachęcają do interakcji – wyjaśnia Michał Kempiński, współautor projektu. – W przestrzeni miejskiej powinny się pojawiać właśnie takie instalacje abstrakcyjne, niefiguratywne, które nie narzucają interpretacji, tylko wręcz odwrotnie – mają funkcję kulturotwórczą i otwierają umysły na tworzenie nowych znaczeń – dodaje Michał Kempiński.

Dialog i historia w tle