Jest zielone światło na budowę pionierskiego osiedla w Katowicach

KTBS otrzymało pozwolenie na budowę zrównoważonego osiedla na katowickim Giszowcu. Będzie to pod wieloma względami jedno z najbardziej nowatorskich osiedli niekomercyjnych w Polsce.

110 nowych mieszkań zrealizuje w Giszowcu Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego.

Osiedle, które powstanie przy ul. Kosmicznej będzie pod wieloma względami projektem pionierskim w skali kraju.

Według harmonogramu nowi mieszkańcy będą mogli wprowadzić się na ul. Kosmiczną w 2024 r.

Projekt powstał w pracowni K3Xmore.

Spółka odebrała już pozwolenie na budowę, które w momencie uprawomocnienia otworzy drogę do rozpoczęcia prac przy powstawaniu nowoczesnego osiedla. Realizacji ma przyświecać idea zrównoważonej architektury. Jego nietypowa - kontrastująca tak z historyczną, jak i post PRL-owską architekturą - forma została zaproponowana przez pracownię K3Xmore. Od samego początku projekt, który swą surowością przypomina nieco stację badawczą, wzbudził dyskusję i duże zainteresowanie środowiska twórców i mieszkańców. O koncepcji osiedla pozytywnie wypowiedział się jeden z najbardziej znanych polskich, współczesnych architektów.

- To bardzo przemyślany i wyważony projekt. To nie tylko ciekawa architektura, ale i przestrzeń wokół, zaprojektowana z myślą o człowieku, faunie i florze - ocenia Przemo Łukasik, współzałożyciel pracowni Medusa Group.

Innowacje i ekologia będą szły tu w parze

Powstające osiedle będzie miało - jak na inwestycję miejską - wiele pionierskich rozwiązań, szczególnie w zakresie szeroko rozumianej ekologii. Koncepcja zakłada budowę np. ogrodów deszczowych, zastosowanie ekologicznych materiałów budowlanych, fotowoltaiki i autonomicznych systemów ogrzewania oraz maksymalne wykorzystanie wód opadowych. Bardzo nietypowym, rozwiązaniem jest planowana rezygnacja z przyłączenia osiedla do sieci ciepłowniczej na rzecz zastosowania głębinowych i powietrznych pomp ciepła. Celem jest także osiągnięcie jak najwyższej jakości wykonania, a to wszystko przy zastosowaniu rozwiązań obniżających ślad węglowy w cyklu życia budynku.

- Cieszę, że Katowickie TBS angażuje się w projekt innowacyjny i wyznaczający nowe trendy w miejskim budownictwie mieszkaniowym. Jestem przekonany, że osiedle przy ul. Kosmicznej bardzo dobrze wpisze się w krajobraz Giszowca, który nazywany jest również „osiedlem-ogrodem". Dbanie o środowisko naturalne jest dla Katowic jednym z priorytetów, gdy myślimy o rozwoju miasta. Nasze ostatnie inwestycje w zieleń, jak zazielenienie al. Korfantego, czy trwająca zielona metamorfoza ul. Warszawskiej, podnoszą nie tylko walory estetyczne centrum miasta, ale również komfort życia mieszkańców i mają pozytywny wpływ na środowisko naturalne - mówi prezydent miasta, Marcin Krupa.

Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego zamierza starać się o uzyskanie certyfikatu Zielony Dom dla Inwestycji – pierwszego polskiego, wielokryterialnego certyfikatu oceniającego inwestycje mieszkaniowe w ramach budownictwa zrównoważonego. Co ważne, projektantki osiedla pomyślały także o zaaranżowaniu przestrzeni tak, by sprzyjała kontaktom międzyludzkim, a ruch samochodowy w kompleksie mieszkaniowym został ograniczony do minimum.

110 nowych mieszkań w 7 budynkach

W ramach osiedla powstanie 7 trzy i czteropiętrowych budynków z windami. W zbudowanych domach znajdzie się 110 różnej wielkości lokali. Przyszli najemcy będą mogli wybierać wśród mieszkań od jednopokojowych kawalerek do czteropokojowych przeznaczonych dla rodzin. Najwięcej przewiduje się tych dwupokojowych o wielkości do 55m kw. Wszystkie mieszkania będą posiadały komórki lokatorskie, balkony, tarasy lub ogródki. Na osiedlu, na jedno mieszkanie będzie przypadało przynajmniej 1,5 miejsca parkingowego, ale większość z nich znajdzie się w garażach podziemnych i samochody nie pojawią się w przestrzeni otaczającej budynki.

- Mieszkania oferowane przez KTBS cieszą się wielkim zainteresowaniem i jestem pewien, że nie inaczej będzie w przypadku osiedla przy ul. Kosmicznej. Szczególnie, że kompleks powstaje w bardzo popularnej, dobrze skomunikowanej i lubianej dzielnicy jaką jest Giszowiec. Nowi mieszkańcy będą mieli bardzo łatwy dostęp do usług, handlu, edukacji dla dzieci i co ważne - natury, bo osiedle znajduje się w bliskim sąsiedztwie terenów leśnych - mówi prezes KTBS, Janusz Olesiński.

Rozpoczęcie inwestycji na początku 2023 roku

KTBS planuje start procesu inwestycyjnego, w tym pozyskanie finasowania z Funduszu Dopłat oraz rozpoczęcie postępowania przetargowego, w I kwartale 2023 roku. Zakończenie inwestycji przewidziane jest w trzecim kwartale 2025. Trzeba jednak pamiętać, że w obecnych warunkach zawirowań gospodarczych, w okresie realizacji inwestycji może dojść do sytuacji nieprzewidzianych, co może wpłynąć na proces budowy. Od dłuższego czasu widać na rynku problemy związane z wyborem wykonawców, czy zmieniającymi się kosztami. Po zakończeniu budowy będzie to już trzecie osiedle KTBS w Giszowcu umiejscowione niedaleko dwóch wcześniejszych inwestycji znajdujących się przy pobliskiej ul. Pod Kasztanami. Co ważne według planów nowi lokatorzy z ul. Kosmicznej będą mogli starać się o dofinasowanie do czynszu. Aby dowiedzieć się więcej o postępach inwestycji i późniejszym zasiedlaniu budynków warto obserwować stronę internetową i media społecznościowe Katowickiego TBS.