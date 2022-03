Jeszcze w marcu rozpocznie się zielona metamorfoza placu Wolności w Łodzi

Coraz bliżej zielony plac Wolności w Łodzi! W przyszłym tygodniu miasto podpisze umowę z generalnym wykonawcą na przebudowę placu Wolności. Firma może wejść na budowę już następnego dnia.

Nie ma już przeszkód, aby sfinalizować umowę na przebudowę placu Wolności. Jeszcze we wrześniu 2021 roku miasto otworzyło oferty złożone w przetargu na remont dawnego rynku Nowego Miasta. W drugim etapie postępowania, w wyniku aukcji, najkorzystniejsze warunki przedstawiła warszawska firma Trakcja. I to z nią za tydzień podpisana zostanie umowa na przebudowę placu.

- Od zeszłego roku czekaliśmy, aż dokumenty przetargowe przeanalizuje Urząd Zamówień Publicznych. Dokumenty wreszcie do nas wróciły i możemy podpisywać umowę. Wykonawca już następnego dnia może wchodzić na budowę. Jesteśmy gotowi - mówi Agnieszka Kowalewska-Wójcik, dyrektor Zarządu Inwestycji Miejskich.

Jak zmieni się plac Wolności?

- Po stronie ulicy Piotrkowskiej powstanie skwer, na którym będziemy mogli odpocząć w upalny dzień i skryć się w cieniu. Pod drzewami będą krzewy i trawniki, na których będzie można nawet rozłożyć koc - zapowiada Hanna Zdanowska, prezydent Łodzi.

Po remoncie plac stanie się miejscem organizacji świątecznych jarmarków i miejskich wydarzeń. Organizację kiermaszów ułatwią przyłącza prądu, które zostaną zamontowane wokół placu.

Nie zabraknie też nowego oświetlenia, ławek, koszy, czy stojaków na rowery. Już teraz możemy podejrzeć jak będą wyglądały. Przy pl. Wolności dwa stanęły testowe modele siedzisk i każdy może je wypróbować.