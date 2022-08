Jeszcze w sierpniu ruszy budowa tramwaju do Wilanowa

Jeszcze w sierpniu br. ruszy budowa trasy tramwajowej do Wilanowa. Pierwsze składy dotrą tam na początku 2024 r. Mieszkańcy Wilanowa dojadą do centrum w 25 minut. Wartość prac budowlanych to 685 mln zł.

REKLAMA

Inwestycja budowy tramwaju do Wilanowa ma rozpocząć się pod koniec sierpnia 2022 r.

Za realizację odpowiada firma Budimex.

Zakończenie wszystkich prac planowane jest na pierwszy kwartał 2024 r.

Wartość robót budowlanych tramwaju do Wilanowa to 685,424 mln zł.

Rusza najdłużej oczekiwana inwestycja tramwajowa w stolicy. Nowa trasa połączy centrum miasta z Wilanowem. Będzie to jednocześnie trzynasta dzielnica, która zyska połączenie tramwajowe. Dla mieszkańców oznacza to szybszą i znacznie wygodniejszą komunikację – mówi Michał Olszewski, zastępca prezydenta m.st. Warszawy.

Inwestycja przyniesie przede wszystkim oszczędność czasu dla mieszkańców Wilanowa dojeżdżających w kierunku centrum. Przejazd tramwajem z tej dzielnicy do stacji metra Centrum wyniesie około 25 minut. To o wiele krócej niż pokonanie tej samej trasy samochodem – kierowcy w godzinach szczytu obecnie muszą przeznaczać na to nawet 45 minut.

Zyskają też mieszkańcy Mokotowa – w tramwaju do Śródmieścia dojadą bez korków, a podróż zawsze będzie trwała tyle samo.

Tramwaj na zielonej trasie

Podczas budowy trasy do Wilanowa zastosowana zostanie technologia zielonych torów. Tory o łącznej długości ponad 9 km zostaną obsadzone rozchodnikiem – rośliną, która jest odporna na wyższe temperatury i nie wymaga podlewania. Tym samym zwiększy się liczba zielonych torów w stolicy – obecnie to już ponad 27 km.

A to nie koniec zieleni, którą zaplanowano przy nowym torowisku. Łącznie w ramach budowy trasy zostaną posadzone 624 nowe drzewa: lipy holenderskie i drobnolistne, platany klonolistne, wiśnie piłkowane, klony polne i dęby szypułkowe. Nasadzenia pojawią się przy torach i jezdniach, a także na dziewięciu peronach.

Tory o łącznej długości ponad 9 km zostaną obsadzone rozchodnikiem, fot. UM Warszawa

Pierwszy raz w historii budowy tras tramwajowych w Warszawie przy torach znajdą się drzewa formowane. To rozwiązanie stosowane w wąskich miejscach, gdzie nie byłoby możliwe zasadzenie zwykłego drzewa. Specjalnie formowana korona wpasuje się w przestrzeń przeznaczoną dla tramwajów i aut.

W ramach prac konieczne będzie również wycięcie części istniejących drzew, które kolidują z inwestycją – głównie w pasie oddzielającym jezdnie wzdłuż ul. Sobieskiego. Wcześniej wykonano szczegółową inwentaryzację, aby nie zostało wycięte żadne drzewo, którego usunięcie nie jest konieczne.

Tramwaj do Wilanowa to nie tylko zielone tory i nasadzenia. Na całej trasie wprowadzona zostanie też tzw. zielona fala, czyli priorytet w sygnalizacji świetlnej. Obecnie taki system działa już na ponad 70 proc. skrzyżowań z ruchem tramwajowym w stolicy.

Nowa organizacja ruchu

Budowa trasy tramwajowej do Wilanowa oznacza również przebudowę ulic wzdłuż torów. Kierowcy na dolnym Mokotowie będą mieli do dyspozycji dwa pasy. Trzeci pas, obecnie przeznaczony dla autobusów, zostanie na odcinku od ul. Spacerowej do ul. L. van Beethovena zastąpiony wspólnym pasem tramwajowo-autobusowym. Wzdłuż torów powstaną także drogi dla rowerów i nowe chodniki. Zamiast dotychczasowych czterech kładek nad ul. Sobieskiego pojawią się zabezpieczone sygnalizacją świetlną przejścia dla pieszych i przejazdy dla rowerzystów w poziomie jezdni.

Szczegółowe informacje dotyczące zmian w ruchu na czas inwestycji będą podawane z wyprzedzeniem. Tramwaje Warszawskie i wykonawca będą prowadzić akcje informacyjne w terenie. Aktualne informacje na temat zmian w transporcie publicznym będzie można znaleźć na stronie Warszawskiego Transportu Publicznego(otwiera się w nowej karcie), a Zarząd Transportu Miejskiego w początkowej fazie zmian zapewni mobilnych informatorów.

Informacje o inwestycji będzie można sprawdzić bezpośrednio na stronie tramwajdowilanowa.pl lub zapisując się przez nią do newslettera z aktualnościami. Wkrótce uruchomiony zostanie również specjalny adres e-mail do zadawania pytań na temat budowy i związanych z nią kwestii.

Koszt i terminy

Inwestycja ma rozpocząć się jeszcze w wakacje, pod koniec sierpnia. Za realizację odpowiada firma Budimex. Zakończenie wszystkich prac planowane jest na pierwszy kwartał 2024 r. Łączna wartość robót budowlanych tramwaju do Wilanowa to 685,424 mln zł.

Budowa trasy jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach POIiŚ 2014 – 2020. Oficjalna nazwa projektu to: Budowa trasy tramwajowej do Wilanowa wraz z zakupem taboru oraz infrastrukturą towarzyszącą. Jego łączny koszt wynosi 1 mld 190 mln zł, przy dofinansowaniu unijnym w wysokości 555 mln zł.