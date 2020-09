Jeszcze w tym roku wyjątkową przestrzeń zyskają poznaniacy

Przebudowa pl. Kolegiackiego w Poznaniu ruszyła w kwietniu ubiegłego roku. Po remoncie przestrzeń placu zyska zupełnie nową jakość - zaprojektowana została z myślą zarówno o mieszkańcach, jak i turystach. Prace przy przebudowie placu Kolegiackiego powinny, tak jak zakładano, zakończyć się w tym roku.

- W przypadku tego typu miejsc w historycznym sercu miasta spodziewaliśmy się znaleźć wiele zabytków, ale skala odkryć zaskoczyła wszystkich, nawet archeologów. Ów liczne zabytki pozostają w kolizji z projektem, który podlega ciągłym zmianom a to wydłuża czas realizacji inwestycji. Okazało się, że Plac Kolegiacki jest wyjątkowy w skali kraju a dokładne zbadanie miejsca pokazało nam zmiany, jakie tu zachodziły przez kilkaset ostatnich lat - mówi Mariusz Wiśniewski, zastępca prezydenta Poznania. - W przyszłości plac będzie bowiem nie tylko miejscem spotkań, ale także miejscem, gdzie poznać będzie można historię Poznania od czasów lokacji miasta. Po posadzeniu dorodnych drzew i ułożeniu części nawierzchni widać już, że będzie to wyjątkowe miejsce.

Aktualnie na placu Kolegiackim generalny wykonawca inwestycji układa nawierzchnię. Do dziś położona została na połowie powierzchni placu podbudowa z kruszywa pod granitową mozaikę. Sama kamienna nawierzchnia jest już na 30 procentach obszaru objętego inwestycją. Od kilku miesięcy rosną i rozwijają się rzadkie platany klonolistne o wielopiennym pokroju, które zostały sprowadzone ze specjalnej szkółki z myślą właśnie o tym miejscu.

Wielkich problemów dostarcza nam ciągle pomieszczenie podziemne bogate w zabytki Kolegiaty św. Marii Magdaleny. W budynku podziemnym zlokalizowane mają zostać wszystkie urządzenia służące codziennemu funkcjonowaniu placu a także znajdującej się pod przeszkleniem ekspozycji, czyli wentylatornia pomieszczeń ekspozycyjnych, sterownia fontanny, system zarządzania oświetleniem a także skrzynki energetyczne i infrastruktura teletechniczna - wyjaśnia Katarzyna Parysek-Kasprzyk, zastępca dyrektora Biura Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta.

W obszarze wspomnianego budynku w trakcie robót budowlanych napotkano na wiele zabytków po Kolegiacie: fundamenty, mury obwodowe, filary konstrukcyjne, liczne krypty. Mnogość zabytków sprawiła, że nie jest możliwe posadowienie zaprojektowanego fundamentu budynku, zgodnie z projektem i trzeba szukać indywidualnego, autorskiego rozwiązania zakładającego pośrednie posadowienie konstrukcji.

W trakcie trwającej od kwietnia zeszłego roku inwestycji w obszarze przebudowy dokonano ekshumacji szczątków ponad 4 tysięcy osób, w większości patrycjuszy miejskich pochowanych w kryptach kościoła i na okolicznych cmentarzach. Znaleziono również kilkanaście tysięcy zabytków pochodzących z różnych wieków. Wśród nich kilka tysięcy monet, w tym dwie złote oraz kilkadziesiąt karawak, czyli krzyży cholerycznych, z dwiema poprzecznymi belkami, które miały chronić osoby je noszące przed epidemiami i zarazami.

- Problemy związane z niezwykłą historią tego miejsca sprawiają trudności w dotrzymaniu zakładanych terminów i wiele wskazuje na to, że całość placu oddamy do użytku nie jak zakładaliśmy do końca tego roku a na początku następnego. Nie wykluczamy jednak odbiorów częściowych, co powoli korzystać z części przestrzeni wcześniej a jednocześnie kończyć prace w pomieszczeniach podziemnych - zaznacza Katarzyna Parysek-Kasprzyk.