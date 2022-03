Jeszcze więcej zielonej energii w Warszawie

Do końca 2030 r. budynki należące do Urzędu Miasta i miejskich jednostek mają zostać wyposażone w panele fotowoltaiczne. W ciągu pierwszych trzech lat stolica wyda na ten cel 60 mln zł. Miasto uruchamia właśnie szeroki program rozwoju fotowoltaiki.

Program Rozwoju Fotowoltaiki Miejskiej stanowi realizację jednej z rekomendacji Warszawskiego Panelu Klimatycznego, która przybliży miasto do osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 roku. Zgodnie z założeniami programu, do końca 2030 r. wszystkie miejskie budynki w stolicy, w przypadku których istnieje taka możliwość, zostaną wyposażone w panele słoneczne. Pozwoli to przede wszystkim zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych – do 2030 r. emisja CO2 w stolicy spadnie łącznie o niemal 87 tys. ton, czyli tyle ile pochłania niemal 20 tys. ha lasu. Dodatkową korzyścią dla miasta są oszczędności finansowe – w latach 2022-2030 dzięki panelom wyniosą one łącznie ponad 70 mln zł. Program pozwoli też zwiększyć bezpieczeństwo energetyczne Warszawy.

- Jeśli chcemy uniezależnić Europę od ropy i gazu, musimy przyspieszyć inwestycje w odnawialne źródła energii. W Warszawie robimy to od lat. Już ponad 140 miejskich budynków posiada panele fotowoltaiczne. Postanowiliśmy do 2030 roku takie instalacje zamontować na wszystkich miejskich obiektach – mówił Rafał Trzaskowski, prezydent m.st. Warszawy. – Chcemy, by Warszawa była coraz bardziej niezależna od paliw kopalnych. Chcemy oszczędzać energię i walczyć z ociepleniem klimatycznym. Chcemy, żeby powietrze w Warszawie było jak najczystsze. Temu służy ten program – dodał prezydent.

Podczas wczorajszej sesji Rada m.st. Warszawy w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej zdecydowała o przyznaniu 60 mln zł na realizację programu fotowoltaicznego w latach 2022-2024. Zrealizowane w tym czasie inwestycje ponad dwukrotnie zwiększą moc produkcyjną miasta w zakresie prądu – z obecnych 9,3 do 21,3 MW.

Na pierwszy ogień – żłobki

W pierwszej kolejności panele fotowoltaiczne mają się pojawić na dachach miejskich żłobków. Już teraz takie instalacje funkcjonują w sześciu placówkach dla najmłodszych dzieci i montowane są na kolejnych dwóch. Dzięki programowi w ciągu najbliższych dwóch lat pojawią się natomiast na dachach w kolejnych 47 lokalizacjach. Tym samym do końca 2023 r. z paneli słonecznych korzystać będą wszystkie miejskie żłobki.

Poza żłobkami, instalacje będą montowane także na dachach miejskich szkół, przychodni i szpitali, domów kultury, ośrodków pomocy społecznej, na parkingach P&R, zajezdniach autobusowych oraz w innych lokalizacjach, należących do miasta i miejskich jednostek. Tylko w latach 2022-2024 będzie to aż 200 lokalizacji. Montaż pierwszych paneli ma się rozpocząć jeszcze w tym roku.

Zielona energia – w budynkach miejskich i nie tylko

Obecnie panele fotowoltaiczne z powodzeniem sprawdzają się już w ponad 140 miejskich budynkach. Największe instalacje znajdują się na terenie Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji – ich łączna moc wynosi 6,7 MW.

Do inwestowania w odnawialne źródła energii stolica zachęca też swoich mieszkańców. Tylko w latach 2017-2021 miasto udzieliło warszawiakom dotacji na montaż fotowoltaiki w wysokości ponad 50 mln zł, co pozwoliło na utworzenie instalacji o łącznej mocy 34,6 MW w ponad 4400 lokalizacjach.