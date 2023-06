Jeszcze więcej zielonych torów w stolicy

Tramwaje Warszawskie podpisały umowę na zazielenienie kolejnych odcinków torów. Jeszcze w tym roku rozchodnik posadzony zostanie na ul. Puławskiej, Chałubińskiego, Obozowej oraz w al. Niepodległości. Dzięki temu długość zielonych torów w Warszawie wzrośnie o 3,7 km – z 28 do ponad 31 km.

W Warszawie jest już ponad 28 km zielonych torów. To już standard, że budowane trasy wzdłuż Kasprzaka, na Gagarina i do Wilanowa będą miały zielone torowiska. Ich łączna długość przekroczy 10 km.

Ale „zielone torowiska” to nie tylko niska roślinność. Przy nowych torach będą posadzone wysokie, wyrośnięte drzewa. Na trasie do Wilanowa, nawet na węższych odcinkach, pojawią się specjalnie formowane gatunki. Przewidziano tu również posadzenie zwykłych drzew. Pojawią się one także na części peronów, dzięki czemu pasażerowie będą mogli czekać na tramwaj w ich cieniu. Łącznie w ramach budowy tej trasy zostanie posadzonych nawet 1000 nowych drzew.

Nowe zielone tory nie tylko w centrum

Tory z rozchodnikiem pojawią się na kolejnych czterech ulicach. Pierwsza z nich to Puławska – od Olszewskiej do Madalińskiego. To odcinek o długości nieco ponad 600 metrów. Połączy on wcześniej remontowane tory z powstającym czterotorowym węzłem przy dawnym kinie Moskwa.

Kolejny zielony odcinek torowiska – o długości 1,7 km – pojawi się na właśnie remontowanych torach na Woli. Tramwajarze pracują nad wymianą szyn i podkładów na ul. Obozowej – między pętlą Koło a Aleją Prymasa Tysiąclecia. Gdy skończą, będzie można przykryć torowisko zielonym dywanem.

Ostatnie dwa odcinki to tory na Chałubińskiego i w al. Niepodległości – od Nowogrodzkiej do Nowowiejskiej i dalej Nowowiejską do placu Politechniki. Długość nasadzeń rozchodnikiem wyniesie tu 1,4 km. To bylina, która nie wymaga podlewania i kwitnie w kilku kolorach.

Wykonawca, firma Werde, rozłoży rozchodnik jeszcze w tym roku. Przez 3 lata będzie także zajmowała się pracami utrzymaniowymi. Wartość prac wyniesie 6,5 mln złotych netto.