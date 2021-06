Jeżycka inwestycja Echo Investment z muralem dzieła Jędrzeja Hoffmanna

Przy ul. Dąbrowskiego 33 w Poznaniu powstał mural autorstwa poznańskiego artysty Jędrzeja Hoffmanna. To dzieło zaprojektowane we współpracy z Echo Investment, które powstało z okazji premiery nowej inwestycji dewelopera – Wieży Jeżyce.

Nowe osiedle, które właśnie zostało zaprezentowane przez Echo Investment, powstanie w samym sercu Jeżyc – przy ul. Janickiego w Poznaniu. To lokalizacja oferująca to, co najważniejsze: bliskość natury, w tym Parku Sołackiego czy Jeziora Rusałka, łatwy dostęp do transportu miejskiego czy wyróżniający się charakter. Jednak to nie tylko lokalizacja, która daje mieszkańcom wiele możliwości. To przede wszystkim niepowtarzalna kultura, która przez lata kształtowała to miejsce. Charakter Jeżyc wyraża się w sztuce ulicznej, w kreatywnych inicjatywach czy kultowych miejscach.

– Osiedle Wieża Jeżyce aspiruje do tego, by stać się nowym, kreatywnym centrum tej dzielnicy. W jego sercu znajdzie się Plac pod Wieżą z elementami małej architektury. To miejsce spotkań, które stworzy przestrzeń do inicjatyw artystycznych: wystaw, warsztatów czy teatru. Współpraca z lokalnym artystą jest wstępem do dalszych działań kulturalnych, które będą tu miały miejsce – mówi Dawid Wrona, dyrektor sprzedaży Echo Investment.

Jędrzej Hoffmann, artysta, który zaprojektował mural to absolwent Wydziału Malarstwa i Rysunku Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu. W swoim dorobku ma m.in. wyróżnienie w konkursie Grand Prix 38. edycji Konkursu im. M. Dokowicz Uniwersytet Artystyczny im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu. Dla Echo Investment zaprojektował nie tylko mural, ale także plakat w tym samym stylu. Dzieło prezentuje wyróżniki Jeżyc – charakterystyczną architekturę i łączenie starego z nowym. To kwintesencja tego, co tworzy dziś obraz dzielnicy.

– Wybierając artystę, z którym będziemy współpracować, postawiliśmy na lokalność, którą chcemy mocno wspierać. Wierzymy, że to na jej gruncie wyrastają najlepsze idee. Na muralu znalazło się hasło przewodnie naszej kampanii: Wkrótce spotkamy się pod Wieżą. To bezpośrednie nawiązanie do miejsca, które będzie sercem inicjatyw artystycznych i sąsiedzkiego życia – podsumowuje Dawid Wrona.