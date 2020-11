Jubileusz pracowni Kuryłowicz&Associates: już 6 grudnia wyjątkowa transmisja na żywo

Najbliższa niedziela będzie wyjątkowym dniem dla nas wszystkich – w domowym zaciszu będziemy tradycyjnie celebrować „mikołajki". Niemniej dla miłośników dobrej architektury i designu znajdzie się jeszcze jeden powód do świętowania. Pracownia Kuryłowicz&Associates, obchodząc jubileusz 30-lecia istnienia, postanowiła tego dnia przygotować specjalną transmisję „na żywo" prosto ze swojego warszawskiego studia.

REKLAMA

W wydarzeniu wezmą udział m.in. znana krytyk architektury Ewa Porębska oraz Ivan Blasi, koordynator nagrody Miesa van der Rohe. W spotkaniu nie zabraknie oczywiście architektów pracowni Kuryłowicz&Associates, na czele z generalnym projektantem prof. Ewą Kuryłowicz. Moderatorem i prowadzącym transmisję będzie Marcin Szczelina, kurator architektury.



Tematem przewodnim porannego spotkania „przy kawie" będzie jubileusz pracowni Kuryłowicz&Associates. Uczestnicy zapowiadają, że będzie to doskonała okazja, aby na podstawie 30-letniego dorobku pracowni szerzej porozmawiać o tym co było, jest oraz co będzie się działo w najbliższych latach z architekturą w Polsce i na świecie.



Transmisja spotkanie rozpocznie się o godzinie 10:00 w najbliższą niedzielę (6 grudnia br.).



Link do transmisji: https://www.facebook.com/events/662256304378233