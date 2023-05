Już jest droga rowerowa do Nikiszowca i Giszowca

Zakończyły się odbiory nowego odcinka wzdłuż ul. Gospodarczej, który łączy istniejące już odcinki dróg rowerowych w Katowicach. Tym samym z Doliny Trzech Stawów można się dostać do Nikiszowca i Giszowca.

Inwestycję o wartości ponad 600 tys. zł udało się zakończyć przed terminem (zgodnie z planem miała zakończyć się w połowie czerwca).

Katowice oddały rowerzystom do użytku kolejny odcinek drogi rowerowej. Zakończyły się odbiory nowego odcinka wzdłuż ul. Gospodarczej, który łączy istniejące już odcinki dróg rowerowych. W efekcie powstała spójna, zachowująca ciągłość na całej długości, infrastruktura pomiędzy Szopienicami, Nikiszowcem, Giszowcem i Doliną Trzech Stawów. Inwestycja o wartości ponad 600 tys. zł zgodnie z planem miała zakończyć się w połowie czerwca. Sprawne działania pozwoliły na wyprzedzenie tego terminu o ponad miesiąc.

Połączenie Doliny Trzech Stawów z Nikiszowcem, Giszowcem i Szopienicami to jedna z wielu inwestycji rowerowych w Katowicach. W tym roku planujemy budowę prawie 8 km nowych tras, a także przygotowanie dokumentacji projektowej na kolejne 2,3 km. Łączna wartość tych zamierzeń to ponad 28 mln zł – dodaje prezydent i przypomina, że w latach 2015-2022 w Katowicach powstało 43 km tras o wartości 34 mln zł – podkreśla Marcin Krupa, prezydent Katowic.

Najnowsza inwestycja to kontynuacja drogi rowerowej biegnącej od ulicy Pułaskiego, przez teren Doliny Trzech Stawów w rejonie Sztauwajerów, wzdłuż autostrady A4 i pod DK 86, skąd włącza się w ulicę Gospodarczą. Powstały właśnie odcinek prowadzi dalej aż do ronda w ciągu ul. Gospodarczej, gdzie łączy się z istniejącą infrastrukturą rowerową. Można nią dostać się do ulicy Szopienickiej i skierować się w stronę Giszowca (aż do skrzyżowania z ulicą Mysłowicką) lub Nikiszowca i dalej do Szopienic.

To droga o szerokości 2 metrów, z nawierzchnią asfaltową i opaską skrajniową, która oddziela ruch rowerowy od jezdni. Ponadto zakres prac obejmował budowę nowego peronu przystankowego.