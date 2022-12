Już jutro zaświeci poznańska choinka

Rozświetlenie miejskiej choinki w Poznaniu miało nastąpić w niedzielę. Plany te zmieniono jednak z uwagi na awans reprezentacji Polski do 1/8 finału Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Świąteczne lampki na drzewku zostaną zapalone dzień wcześniej, czyli w sobotę o godz. 16:30.

Świąteczny klimat można już poczuć na pl. Wolności i Międzynarodowych Targach Poznańskich. Do tych dwóch lokalizacji Betlejem Poznańskiego w najbliższy weekend dołączą kolejne - rynek Łazarski i pl. Kolegiacki.

W sobotę, 3 grudnia o godz. 16:30 na placu przed urzędem miasta Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania, oficjalnie rozświetli 13-metrową miejską choinkę, symbolicznie inaugurując Betlejem Poznańskie w tej lokalizacji. Po uroczystości uczestników - szczególnie najmłodszych - w świąteczny nastrój wprowadzi spektakl Teatru Fuzja "Takich Świąt jeszcze nie było". Nie zabraknie także stoisk m.in. z rękodziełem, grzanym winem i świątecznymi smakołykami.

W sobotę startuje też Betlejem na rynku Łazarskim. W programie weekendu otwarcia m.in. strefa warsztatowa, Targi Sztuk Pięknych, pokaz rzeźbienia w lodzie, koncert zespołu Golden Collective, przyjazd Św. Mikołaja na motorze oraz tort z okazji pierwszych urodzin rynku Łazarskiego. Goście jarmarku będą mogli także skorzystać z oferty gastronomicznej i handlowej.

Betlejem Poznańskie na pl. Kolegiackim i rynku Łazarskim potrwa do 18 grudnia, na Międzynarodowych Targach Poznańskich do 23 grudnia, a na pl. Wolności do 27 grudnia.