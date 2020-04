Kameralna inwestycja na Wilanowie. To projekt Grupa Plus Architekci

Pracownia Grupa Plus Architekci podjęli się opracowania koncepcji architektonicznej osiedla skupiającego budynki jednorodzinne, z założeniem unikatowego charakteru każdego z nich.

Projekt kameralnego osiedla domów jednorodzinnych to rezultat wieloletniego dialogu, jaki toczy się na linii deweloperzy-architekci. Z jednej strony jest pragmatyczne liczenie metrów i złotówek, z drugiej – poszukiwania ludzkiej skali domów. Czy jest tu możliwy konsensus? Tak, przy założeniu, że odpowiednia przestrzeń do życia jest kluczowym elementem budującym wartość inwestycji – przekonuje architekt Tomasz Wuczyński. Jego pracownia Grupa Plus Architekci odpowiada za projekt Zendo Wilanów oparty na tej właśnie idei. Możliwość zamieszkania w jednym z kilku unikatowych domów w ramach wspólnoty osiedlowej to wciąż fenomen na polskim rynku nieruchomości. Za ideą tego spójnego architektonicznie osiedla domów o zindywidualizowanej bryle i wykończeniu, stoi zespół doświadczonych specjalistów.

Za realizację inwestycji odpowiada Hype Development, który wkracza na rynek domów premium, czerpiąc z doświadczenia wspólników działających na rynku nieruchomości od lat. Deweloper stawia na architekturę ceniącą wysoki standard i funkcjonalne rozwiązania w ramach w pełni bezpiecznego procesu zakupu domu. Projekt osiedla powstał natomiast w utytułowanej pracowni Grupa Plus Architekci, a jej założyciel i główny projektant, Tomasz Wuczyński, jest autorem kilkudziesięciu budynków i wnętrz. Tym razem podjął się opracowania koncepcji architektonicznej osiedla skupiającego budynki jednorodzinne, z założeniem unikatowego charakteru każdego z nich.

W ludzkiej skali

Przyszli mieszkańcy dostają możliwość wyboru spośród dostępnych opcji w ramach kształtu bryły, rodzaju elewacji, a także rozkładu pomieszczeń i powierzchni wahającej się od 254 do 288 m2. To co łączy domy są generalne zasady, jakimi kierował się architekt:

– Projektując zespół ośmiu domów – bo taka liczba okazała się maksymalna z uwagi na wskaźniki wytyczone przez Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego – przyjęliśmy zestaw kryteriów, których spełnienie naszym zdaniem było w tym projekcie konieczne. To zróżnicowanie poszczególnych domów, nowoczesna architektura: czysta i funkcjonalna, nasłonecznienie działek, kameralność układu oraz spójny charakter całego osiedla. W ramach funkcjonalnych układów wnętrz kluczowe były dwie kwestie: otwarty, dobrze doświetlony plan parteru i piętro obejmujące trzy lub cztery sypialnie, z osobną pralnią i dużą garderobą. Rozmieszczenie tarasów wokół domu, miało umożliwić korzystanie z nich w różnych porach dnia i roku, zależnie od preferencji domowników czy temperatury na zewnątrz. Charakterystyczny dwudzielny kształt obiektów to przemyślany zabieg: bryły budynków zostały w większości przypadków “rozbite” na dwa mniejsze obiekty, dzięki czemu uniknęliśmy nieprzyjaznej skali poszczególnych domów – tłumaczy architekt.