Kameralna inwestycja w Legionowie. Powstaje wśród istniejącego starodrzewu

W podwarszawskim Legionowie, wśród istniejącego tam starodrzewu powstaje kameralny budynek spod kreski Bujanowski Architekci.

W podwarszawskim Legionowie powstaje wielorodzinny budynek spod kreski pracowni Bujanowski Architekci.

Kameralny sześciokondygnacyjny budynek zaoferuje mieszkania klasy premium z przestronnymi balkonami, logiami i tarasami.

Korona Legionowa zostanie usytuowana wśród obecnego na działce starodrzewu.

Wykonawcą inwestycji jest Totalbud SA.

Stołeczna spółka Totalbud SA realizuje kontrakt na budowę konstrukcji budynku mieszkalnego wielorodzinnego Korona Legionowa w podwarszawskim Legionowie przy ulicy Wyspiańskiego 2. Obiekt zaprojektowała pracownia Bujanowski Architekci, a deweloperem inwestycji jest firma deweloperska Kompania Domowa, dla której jest to szósta inwestycja.

Inwestycja Korona Legionowa, wizualizacja, mat. Totalbud SA

Na działce Totalbud zakończył rozbiórkę istniejących budynków. Roboty przy wykopie fundamentowym rozpoczną się w najbliższych dniach. Zakres kontraktu Totalbudu obejmuje konstrukcję budynku doprowadzoną do stanu surowego otwartego.

Korona Legionowa składa się z sześciu kondygnacji nadziemnych i z dwóch poziomów garaży podziemnych, w których zaprojektowano 119 miejsc parkingowych.

Kameralny budynek z mieszkaniami klasy premium oferuje tylko 79 mieszkań 2-, 3-, 4-, i 5-pokojowych. Klienci Kompanii Domowej będą mieli do wyboru mieszkania o metrażach od 39 do 103 mkw. Lokale mają duże przestronne loggie, balkony i tarasy, a w przypadku mieszkań na parterze dostęp do ogrodu.

Realizację inwestycji komentuje kierownik kontraktu z ramienia Totalbudu Tomasz Sidorowicz: „W całym Legionowie grunt ma swoją ściśle określoną specyfikę. Mamy satysfakcję, ponieważ z tego, co nam wiadomo, zbudujemy pierwszy w tym mieście budynek z dwupoziomowym garażem podziemnym. Izolacja płyty fundamentowej będzie powłokowa, natomiast izolacja ścian poziomów -1 i -2 będzie w technologii białej wanny”.

Nowoczesne rozwiązania wśród zieleni

Korona Legionowa zostanie usytuowana wśród obecnego na działce starodrzewu. Dzięki temu budynek zyska naturalną ozdobę i zarazem osłonę od strony przyległych ulic. W budynku zainstalowany zostanie dwustopniowy system kontroli dostępu. Automatycznie rozsuwane drzwi wejściowe umożliwią bezdotykowe wejście do budynku, a nowoczesny system oczyszczania powietrza będzie chronił przed szkodliwymi bakteriami, wirusami i grzybami.

Oprócz „zielonego dachu” wyposażonego w panele fotowoltaiczne budynek będzie korzystał z oświetlenia LED w częściach wspólnych. Przy doborze materiałów wykończeniowych, m.in. farb, Kompania Domowa kierowała się nie tylko ich trwałością, ale także bezpieczeństwem dla zdrowia.

Obecny etap budowy podsumowuje Tomasz Sidorowicz: „Na działce wykonano roboty zabezpieczenia wykopu w postaci kolumn DSM oraz przesłony jet grouting. Inwestor zdecydował się na nowoczesną technologię ze względu na budowę dwukondygnacyjnego garażu podziemnego. Zgodnie z umową z inwestorem stan surowy otwarty osiągniemy na przełomie II i III kwartału przyszłego roku”.