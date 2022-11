Kameralna inwestycja w samym centrum Warszawy. Postanie zrównoważona architektura i zielony bulwar

W samym centrum Warszawy powstanie Asbud zrealizuje inwestycję nawiązującą do już istniejącego kompleksu Towarowa Towers. Pomiędzy budynkami powstanie zielony bulwar.

REKLAMA

Przy ul. Prostej, nieopodal Ronda Daszyńskiego powstanie nowa inwestycja mieszkaniowa nawiązująca do stylu kompleksu Towarowa Towers, którego będzie kontynuacją.

Inwestycja wpisze się w architekturę nowego centrum Warszawy.

Pomiędzy wieżami Towarowa Towers a budynkami Towarowa Square został zaprojektowany otwarty bulwar z elementami zieleni, ławkami i oczkiem wodnym.

Planowane zakończenie budowy Towarowa Square to IV kwartał 2024 r.

Towarowa Square to prestiżowa inwestycja mieszkaniowa, którą Asbud Group wybuduje przy ul. Prostej, nieopodal Ronda Daszyńskiego. Nowy projekt dewelopera będzie kontynuacją jakości i stylu pierwszej części kompleksu – Towarowa Towers (zwycięzcy European Property Awards 2022-2023 oraz Gold Winner 2022 w Titan Property Awards), ale w bardziej kameralnej formie. Inwestycję stworzą trzy apartamentowce, posiadające od 7 do 12 kondygnacji. W poszczególnych budynkach znajdzie się od 73 do 149 lokali. W sumie będzie ich ponad 350.

Towarowa Square będzie stylu pierwszej części kompleksu – Towarowa Towers. fot. mat. prasowe Asbud

Zrównoważone budownictwo

Inwestycja Towarowa Square została starannie zaprojektowana w duchu zrównoważonego budownictwa, tak by wtopiła się w architekturę nowego centrum Warszawy. Budynki zostaną wykonane z wysokiej jakości materiałów – połączenia paneli włókno-cementowych, szkła oraz drewna, a ich fasady urozmaicone dekoracyjnymi elementami wokół okien, które nierównomiernie ułożone na elewacji, dodadzą jej wyjątkowego rytmu.

Miastotwórcza inwestycja

Pomiędzy wieżami Towarowa Towers a budynkami Towarowa Square został zaprojektowany otwarty bulwar z elementami zieleni, ławkami i oczkiem wodnym – miejsce, które pozwoli na chwilę oddechu pośród miejskiego zgiełku.

Cały kompleks będzie miał znaczący, miastotwórczy wkład dla rozwoju tej lokalizacji oraz uzupełni brakującą lukę na rynku nieruchomości w Polsce, łącząc w sobie unikalną architekturę, wysoką jakość i idee zrównoważonego rozwoju.

Planowane zakończenie budowy Towarowa Square to IV kwartał 2024 r.