Kameralna inwestycja we Wrocławiu dobiega końca. Wyróżnia ją technologia budowy

Budowa Zielonej Lutyni, kameralnego osiedla wrocławskiego dewelopera WPBM „Mój Dom” S.A., dobiega końca. Obecnie prowadzone są prace wykończeniowe. Odbiór mieszkań planowany jest na czerwiec tego roku.

Zielona Lutynia to osiem niskich, trzykondygnacyjnych budynków oraz przestrzenie wspólne z bujną roślinnością i miejscem do wypoczynku. Osiedle położone jest w cichej, spokojnej okolicy, w pobliżu Lasu Ratyńskiego, dzięki czemu stwarza dobre warunki do wygodnego życia blisko natury.

Na terenie osiedla zaplanowano przestrzenie wspólne w taki sposób, żeby każdy mógł znaleźć tu coś dla siebie. Zaprojektowano 2 nowoczesne place zabaw, elementy małej architektury oraz części wspólne pełne zieleni. Co więcej, w pobliżu osiedla znajdują się sklepy spożywcze, przedszkole, szkoła i klub malucha, a także stadion czy siłownia na wolnym powietrzu, co znacząco wpływa na komfort życia mieszkańców.

Obecnie, na terenie osiedla, prowadzone są prace wykończeniowe związane z elementami ślusarskimi, montażem drzwi wewnętrznych czy zagospodarowaniem terenu, w tym przestrzeni wspólnych. W związku z powyższym odbiór mieszkań w Zielonej Lutyni planowany jest na czerwiec tego roku – tłumaczy Emil Basta, specjalista ds. sprzedaży w WPBM „Mój Dom” S.A.

Zielona Lutynia to osiedle wykonane w nowoczesnej technologii prefabrykowanej oraz uzupełniająco w tradycyjnej – mieszanej: żelbetowo-murowanej. Jak podaje deweloper, to obecnie jeden z najbardziej przyszłościowych kierunków budownictwa, który pozwala skrócić czas realizacji inwestycji, ale też charakteryzuje się wysoką jakością wykonania, lepszą dźwiękochłonnością czy wysoką termoizolacyjnością ścian.