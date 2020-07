Kameralna kamienica w Katowicach przejdzie rewitalizację

Od kilku lat zauważalna jest tendencja do poszukiwania przez inwestorów kamienic do rewitalizacji. Niebawem na ul. Modelarskiej w Katowicach rozpocznie się rewitalizacja jednej z kamienic. To pierwsza tego typu inwestycja w tej okolicy.

Katowice stają się kolebką inwestycji. Biurowce, budynki mieszkalne i całkowicie nowe osiedla rosną jak grzyby po deszczu. Popularność zyskuje rewitalizacja kamienic, które po renowacji odzyskują dawny blask. Już nie tylko centrum Katowic jest interesujące dla inwestorów. Nowe inwestycje pojawiają się też w dzielnicach, które do tej pory były pomijane.

Modelarska to ulica położona na pograniczu dzielnic Józefowiec i Wełnowiec, między ul. Korfantego i Józefowską. Budynki i drogi w okolicy nie były dotychczas zbyt interesujące dla inwestorów. Zmieniło się to wraz z najnowszą inwestycją firmy DL Invest Group, która w pobliżu wybuduje dwie wieże, a w nich lokale usługowe i biurowe. Wraz z nowymi wizualizacjami, m.in. nowej drogi dojazdowej (przedłużenie ul. Stęślickiego), teren przyciągnął kolejnych inwestorów. Obecnie na ul. Modelarskiej firma GVL Estate szykuje się do rewitalizacji jednej z kamienic. To pierwsza tego typu inwestycja w tej okolicy.

– W kamienicy powstanie na sprzedaż 16 nowych mieszkań o powierzchni od 33 do 55 m2 w budynku frontowym oraz 2 lokale w drugim budynku, gdzie będzie znajdowało się nasze nowe biuro. Staraliśmy się zagospodarować kamienicę tak, aby wyglądała na nowoczesną, jednocześnie zachowując klimat okolicy. Rewitalizację planujemy rozpocząć w sierpniu 2020 r., a rok później o tej samej porze oddać do użytku – informuje Wiktor Łaba z GVL Estate.

Koncepcja Modelarskiej to wynik prac RESE Architekci Biuro Projektowe z Chorzowa, którzy odpowiadają też za rewitalizację Parku Hallera w Dąbrowie Górniczej.

– Projekt elewacji to kompromis między oczekiwaniami inwestora, koniecznością remontu i termomodernizacji, a wymaganiami Miejskiego Konserwatora Zabytków. Budynek z założenia miał się nieco wyróżniać na tle sąsiednich równie zaniedbanych kamienic, wprowadzając nową jakość do zastanej i zdegradowanej tkanki miejskiej. Biorąc pod uwagę planowane inwestycje w okolicy – ul. Modelarska ma ogromny potencjał – mówi Piotr Zabłocki z RESE Architekci.

Kamienica na Modelarskiej 1 to dobry początek. Działka o powierzchni 800 m2 zostanie całkowicie odmieniona. W samej kamienicy podniesiona zostanie kondygnacja, powstaną nowe miejsca parkingowe, a mieszkańcy będą mogli cieszyć się energooszczędnym budynkiem, co zapewni własna kotłownia. Powstanie też stacja ładowania pojazdów elektrycznych, co wpisuje się w popularne i bardzo potrzebne trendy ECO.