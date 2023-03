Kameralne biura butikowe silnym trendem

Oprócz zmiany stylu pracy, zmieniły się nasze potrzeby i wymagania dotyczące przestrzeni biurowej. O tym, jak biura butikowe mogą okazać się odpowiedzią na obecne potrzeby rynku pisze Karolina Kosińska, Demiurg.

Demiurg od niedawna realizuje w formule zaprojektuje i wybuduj biura butikowe.

Obecnie zarówno dla pracowników, jak i dla architektów projektujących biura liczy się przestrzeń, która nie będzie nikogo przytłaczała.

Zmiana, na którą największy wpływ miała prawdopodobnie pandemia to przestrzenie do spędzania czasu ze współpracownikami, miejsce, gdzie można porozmawiać, napić się kawy czy zjeść wspólnie posiłek, a nawet spotkać się po pracy.

Obecnie wiele firm angażuje swoje zespoły do tego, aby wspólnie zaaranżować przestrzeń, w której później będą razem pracować.

Biura butikowe charakteryzują się też stosunkowo niewielkimi powierzchniami i są przeznaczone dla maksymalnie kilkudziesięciu pracowników, mają bardziej kameralny i domowy charakter.

Powiedzieć, że świat diametralnie zmienił się w ostatnich latach to jakby nic nie powiedzieć. Zmiany w wielu różnych dziedzinach naszego życia są już nieodłącznym elementem obecnych czasów, a sprawna adaptacja do jakichkolwiek zmian i zwinne (ang. agile) podejście do zarządzania projektami okazują się być najbardziej pożądanymi umiejętnościami na rynku pracy.

Oprócz zmiany stylu pracy, zmieniły się nasze potrzeby i wymagania dotyczące przestrzeni biurowej. Po długim okresie home office i powrocie do naszych stacjonarnych biur zdaliśmy sobie wszyscy sprawę, że wielkie open space’y z wykładziną na podłodze, brakiem jakiejkolwiek prywatności i domowego charakteru, są już zdecydowanym przeżytkiem. Pracownicy chcą mieć wpływ na wygląd i formę swojej przestrzeni. Ma być komfortowa, inspirująca i po prostu ciekawa.

Oprócz zmiany stylu pracy, zmieniły się nasze potrzeby i wymagania dotyczące przestrzeni biurowej. fot. mat. prasowe Demiurg

Przede wszystkim jednak ma spełniać kilka podstawowych założeń, które jako Demiurg zauważyliśmy wśród naszych pracowników, a także wśród wielu innych firm, z którymi mamy do czynienia na co dzień. Naszą odpowiedzią na potrzeby rynku okazały się biura butikowe, które są naszym najnowszym produktem i które od niedawna realizujemy w formule zaprojektuj i wybuduj.

Wraz z rozwojem firmy i rosnącą liczbą pracowników, zauważyliśmy potrzebę posiadania własnej przestrzeni do pracy, która będzie odpowiadała naszym specyficznym wymaganiom i potrzebom. Dodatkowo zależało nam, aby biuro było naszą wizytówką, a budynek charakterystycznym punktem o wyjątkowej i nietuzinkowej architekturze. Ze względu na brak takich nieruchomości na rynku postanowiliśmy zaprojektować i wybudować naszą własną przestrzeń biurową, która od A do Z będzie zależała tylko od nas. Tak zrodził się pomysł na kolejne inwestycje tego typu.

Biuro w domu czy dom w pracy?

Po pierwsze – pandemia. Całkowicie zmieniła nasze podejście do miejsca pracy. To, co wcześniej wydawało nam się jedyną słuszną rutyną tj. wyjazd do biura każdego ranka, w pewnym momencie stała się wyjątkową sytuacją. Początkowo zaczęliśmy tworzyć prowizoryczne biura w mieszkaniach, a gdy nadszedł czas powrotów do biur zaczęło brakować nam domowych akcentów.

Zmiana w podejściu do aranżacji przestrzeni biurowych jest bardzo wyraźnie zauważalna również wśród naszych klientów. Obecnie zarówno dla pracowników, jak i dla architektów projektujących biura liczy się przestrzeń, która nie będzie nikogo przytłaczała. Ważna jest duża ilość światła, przestronne pomieszczenia oraz zielone rośliny. Nie chcemy siedzieć już w swoich boksach czy ciasnych pokoikach bez dostępu do okna. Jesteśmy coraz bardziej świadomi, że tak naprawdę od warunków, w których pracujemy zależy nasza efektywność, ale także samopoczucie.

Dodatkowo musimy zapewnić wygłuszające salki konferencyjne do spotkań, a obecnie sprawdzają się również jednoosobowe budki akustyczne do rozmów online. Niektórzy z nas uczestniczą w nawet kilkunastu spotkaniach dziennie, dlatego niezwykle ważne jest, aby móc prowadzić je w dogodnych warunkach. Na rynku pojawia się coraz więcej materiałów akustycznych, z których architekci chętnie korzystają. Opcji jest wiele – od zasłon wygłuszających poprzez panele akustyczne i dywany aż po szyby dźwiękoizolacyjne. W naszych biurach butikowych najczęściej stosujemy zasłony – oprócz funkcji samej w sobie, są przytulnym elementem aranżacji wnętrza dodającej mu nieco domowego charakteru.

Zmiana, na którą największy wpływ miała prawdopodobnie pandemia to przestrzenie do spędzania czasu ze współpracownikami, miejsce, gdzie można porozmawiać, napić się kawy czy zjeść wspólnie posiłek, a nawet spotkać się po pracy. Czas izolacji spowodował, że zdaliśmy sobie sprawę z tego, jak cenne są dla nas interakcje z ludźmi. Zaczęliśmy traktować miejsce pracy inaczej niż do tej pory – oprócz funkcji samej w sobie, jest to dla nas również miejsce spotkań i nawiązywania relacji. Wobec tego, biura butikowe zostają zazwyczaj wyposażone w przestrzenie wspólne – często połączone z kuchnią. To właśnie tam pracownicy mogą spędzać wspólnie przerwy, ale zorganizować integracje po pracy.

Wpływ pracowników na wygląd biura

Pracownicy, którzy spędzają w biurze co najmniej połowę swojego dnia chcą czuć się w nim dobrze. Obecnie wiele firm angażuje swoje zespoły do tego, aby wspólnie zaaranżować przestrzeń, w której później będą razem pracować. Są to często niezwykle cenne wskazówki, bo kto ma znać potrzeby biurowe lepiej niż sami użytkownicy? Zaczęliśmy trafniej definiować potrzeby, a przez to lepiej na nie odpowiadać. Dodatkowym atutem, jest fakt, że pracownicy, którzy mają wpływ na wygląd biura, będą bardziej utożsamiali się z miejscem, w którym pracują oraz swoim zespołem.

Wysoki standard wykończenia/design

Biura butikowe charakteryzują się też stosunkowo niewielkimi powierzchniami i są przeznaczone dla maksymalnie kilkudziesięciu pracowników. Taka optymalizacja sprawia, że biura butikowe mają bardziej kameralny i domowy charakter.

Ważnym czynnikiem w tego typu biurach jest ciekawa architektura i wyjątkowy design wnętrz. fot. mat. prasowe Demiurg

Ważnym czynnikiem w tego typu biurach jest ciekawa architektura i wyjątkowy design wnętrz, często opierający się na projekcie sławnych biur projektowych. Pracownicy oczekują inspirującej przestrzeni, która będzie nie tylko funkcjonalna, ale również ciekawa wizualnie. Dodatkowo – wysoka jakość i nowoczesne rozwiązania.

Biuro jako wizytówka firmy

W ostatnich latach zmieniło się też samo znaczenie biura. Oprócz podstawowej funkcji, którą jest miejsce do pracy, biuro stanowi też pewną wizytówkę firmy. To miejsce, w którym przyjmujemy klientów, gości, tworzymy showroomy. Jest to szczególnie ważny aspekt dla branży kreatywnej. Biuro ma za zadanie opowiadać o nas samych.