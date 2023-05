Kameralne, multifunkcyjne, o zróżnicowanej architekturze. Zaglądamy na osiedle Robyg Jagodno we Wrocławiu

Domy szeregowe, wielorodzinne budynki mieszkalne i domy atrialne - tak wygląda zabudowa multifunkcyjnego osiedla Robyg Jagodno we Wrocławiu.

Robyg Jagodno to unikatowy projekt wrocławskiego multifunkcyjnego osiedla, w skład którego wchodzą wielorodzinne budynki mieszkalne, domy szeregowe i domy atrialne.

Założeniem zabudowy osiedla jest przenikanie się funkcji mieszkaniowej z rekreacyjną i usługową dzięki przemyślanemu układowi budynków oraz zapewnieniu w obszarze osiedla podstawowych usług i sklepów, takich jak przedszkole, sklepy, klub fitness czy kawiarnie.

Inwestycję podzielono na etapy, a każdy z nich ma indywidualny charakter widoczny m.in. w zróżnicowanej strukturze domów.

Projekt osiedla tworzony był z myślą o osobach, które pragną mieszkać w kameralnej atmosferze w domu, ale zarazem cenią sobie życie w dużym mieście i chcą korzystać ze wszystkich udogodnień oferowanych im przez Wrocław – mówi Joanna Chojecka, dyrektor ds. sprzedaży i marketingu na Warszawę i Wrocław w Rrobyg.

Osiedle Robyg Jagodno we Wrocławiu, etap 2, fot. mat. pras. Baumit

– Koncepcja osiedla opiera się na stopniowej redukcji skali zabudowy i charakteru zamieszkiwania w kierunku terenów zielonych. Z jednej strony taka struktura zapewnia spójność osiedla, a z drugiej gwarantuje kameralną atmosferę w części, gdzie znajdują się domy w zabudowie o charakterze szeregowym i atrialnym – mówi architekt Alicja Miasik z Major Architekci.

Stylowe osiedle z domami

182 domy atrialne i 22 domy szeregowe stanowią bardziej kameralną i zaciszną część osiedla Robyg Jagodno. Inwestycję podzielono na etapy, a każdy z nich ma indywidualny charakter widoczny m.in. w zróżnicowanej strukturze domów.

W każdym etapie postawiliśmy na subtelne różnice w wyglądzie, które podkreślają odmienny charakter domów. Zależało nam przy tym, by wszystkie budynki tworzyły całość, która będzie stanowiła idealne tło dla aktywności mieszkańców – mówi Alicja Miasik.

Połączenie funkcjonalności z dobrą architekturą doceniło jury konkursu „Fasada Roku 2022”, które zdecydowało, że etap B, C i D osiedla Robyg Jagodno zasługuje na I. nagrodę w kategorii „budynek jednorodzinny nowy”.

Każdy z nagrodzonych etapów stanowi oddzielną strukturę mieszkalną. Etap B to minimalistyczne i eleganckie domy szeregowe zapewniające największą prywatność mieszkańcom. Etap C i D to unikatowe na skalę miasta dwupoziomowe domy atrialne. Charakter domów podkreślają kolory z palety Baumit Life w odcieniach 0019 i 0891, które korespondują z otoczeniem, ale jednocześnie akcentują subtelnie różnice w zabudowie.

– Domy szeregowe zaprojektowano w jasnych barwach, które są przyjazne dla otoczenia i stanowią tło dla aktywności oraz odpoczynku dla mieszkańców. Biel elewacji przełamaliśmy ciemnymi akcentami stanowiącymi ramę dla stref wejściowych i ogrodów – zaznacza architektka.

Zabudowa o charakterze atrialnym ma intencjonalną rozedrganą strukturę, która uwypukla bryłę. W etapie C zastosowaliśmy specjalne podcienie, które znajdują się nad wejściami do budynków, a w etapie D postawiliśmy na dwa atria w parterze – główne i gospodarcze – oraz duży taras na górze, a także mocny akcent w postaci portali drzwiowych – dodaje Alicja Miasik.

Przy realizacji domów i atriów na osiedlu Robyg Jagodno zdecydowano się również na wykorzystanie szeregu produktów z oferty Baumit m.in. takich jak tynk strukturalny czy tynk dekoracyjny na bazie drobnych piasków kwarcowych.

– Jakość, trwałość i wysoka wydajność – to priorytety, którymi kierowaliśmy się przy wyborze materiałów budowlanych. Zależało nam, by były odporne na działanie zmiennych warunków atmosferycznych i nawet po latach użytkowania wyglądały jakościowo – mówi Artur Kurosz, kierownik projektu Robyg Jagodno.