Kamienica nieopodal pasażu Schillera w Łodzi będzie jak nowa

Budynek przy ul. Piotrkowskiej 115 w Łodzi przechodzi kompleksową przebudowę. Trwają prace wykończeniowych zarówno we wnętrzach, jak i na podwórzu.

Modernizacja zostanie zakończona w 2023 r.

Wartość prac to 7 mln zł.

W kamienicy przy ul. Piotrkowskiej 115 w Łodzi powstaje sześć mieszkań komunalnych, w tym dwa chronione, dwie nowoczesne pracownie dla artystów, lokal dla biznesu i świetlica Centrum Aktywności Lokalnej.

Obecnie ekipy pracują przy tynkowaniu parteru w części zachodniej budynku frontowego. Kładą posadzki, parapety i sufity. Roboty wykończeniowe trwają również przy elewacji. W najbliższych tygodniach prace będą kontynuowane głównie przy instalacjach oświetleniowych i teleinformatycznych. Zamontowane zostaną również drzwi, zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne. Na podwórzu trwa tworzenie podbudowy pod nową nawierzchnię. Za kilka tygodni rozpoczną się zabruki dębowe i instalacja oświetlenia terenu.

Zielone podwórze i parking

Ulica Piotrkowska zyska przyjazne miejsce do odpoczynku. Zaniedbane podwórko zmieni się w przyjazne i zielone miejsce do sąsiedzkich spotkań. W pasażu przed budynkiem (łączy ul. Piotrkowską z al. Kościuszki) powstanie strefa wypoczynku z bezpiecznym kącikiem zabaw dla dzieci. Rosnące tam drzewa uzupełni nowa zieleń. Pojawią się pergole porośnięte pnączem, ławki i huśtawki, zamontowane będzie nowe oświetlenie, a wjazd na posesję od strony al. Kościuszki zostanie zachowany. Ponadto dojazd do sąsiednich nieruchomości będzie miał nową nawierzchnię z płyt granitowych, na terenie powstaną nowe miejsca parkingowe, w tym jedno dla osoby z niepełnosprawnością.