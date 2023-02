Kamienica przy Legionów 20 odsłania elewację. Co za metamorfoza

Przez lata zaniedbana kamienica przy ul. Legionów w Łodzi przechodzi metamorfozę. Powstanie tu mieszkania komunalne, świetlica środowiskowa i lokale usługowe.

REKLAMA

Przed wykonawcą ostatnia prosta. W kamienicy trwają intensywne prace wykończeniowe przy elewacji oraz we wnętrzach kamienicy. Kompleks budynków przy ul. Legionów 20 zostanie gruntownie wyremontowany i podłączony do centralnego ogrzewania. Jeden z parterowych budynków gospodarczych zostanie rozebrany. Instalacja elektryczna, wodna, kanalizacyjna, gazowa i telekomunikacyjna zostanie wymieniona na nową. Wszystkie budynki zostaną ocieplone. Mieszkania zostaną przebudowane i dostosowane do współczesnych standardów - donosi oficjalny portal miejski Łodzi.

Finał inwestycji planowany jest na połowę 2023 roku.