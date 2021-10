Kamienica przy łódzkiej Piotrkowskiej będzie hotelem. Trwa już remont fasady

Frontową elewację kamienicy przy ul. Piotrkowskiej 40 w Łodzi przesłoniły rusztowania. Kilka dni temu rozpoczęła się jej renowacja. Jest to zarazem przejaw olbrzymich zmian całej nieruchomości, w której powstaje… 4-gwiazdkowy hotel.

REKLAMA

Prace przy przebudowie kamienicy trwają już dwa lata i koncentrowały się dotąd w głębi posesji, gdzie gruntownie remontowano dwie oficyny i dobudowano trzecią, zamykającą działkę od wschodu. Remont frontu to znak, że prace budowlane wkroczyły już w fazę końcową.

– Poza 61 pokojami gościnnymi będzie tu także restauracja, sala konferencyjna, siłownia i być może kręgielnia – mówi inwestorka Joanna Widyńska-Hamad, podkreślając, że prace prowadzono pod okiem wojewódzkiego konserwatora zabytków. – Wyremontowaną drewnianą kuczkę udostępnimy zwiedzającym, którzy będą mogli zobaczyć, jak kiedyś wyglądały podwórka łódzkich kamienic.

Frontowy budynek pod numerem 40 powstał w 1873 r., należał do rodziny Silbersteinów. Po 1925 r. kamienica służyła jako siedziba m.in. sklepu Gazowni Łódzkiej, słynnego sklepu z aparatami fotograficznymi Morgensterna, a następnie ze sprzętem radiowym. W ostatnich latach mieściła się tu pijalnia piwa.

Ogólny metraż hotelu wynosi 3400 mkw., co obejmuje również zabytkową drewnianą galerię oficyny (zabudowany ze wszystkich stron balkon zwany kuczką – element architektury żydowskiej) i szklaną werandą w podwórku, gdzie będzie jadalniana część hotelowej restauracji. Recepcja powstanie we froncie kamienicy, w lokalu, w którym jeszcze do niedawna działała piwiarnia.