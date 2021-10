Kamienica w śródmieściu Katowic będzie jak nowa

Kamienica przy ulicy Kozielskiej w Katowicach przejdzie wkrótce metamorfozę. Już w październiku rozpoczną się pierwsze prace remontowe z zewnątrz.

REKLAMA

Spółka Śląskie Kamienice zakupiła i podjęła decyzję o remoncie kamienicy przy ulicy Kozielskiej w Katowicach.

Budynki przy ul. Kozielskiej to zespół szeregowych kamienic wzniesionych w latach sześćdziesiątych XX wieku. Jest to nieruchomość o numerach 5,7 i 9 zwieńczająca pierzeję kamienic. Sama ulica Kozielska nie stanowiła w przeszłości ważnego szlaku handlowego, natomiast jej umiejscowienie w Śródmieściu gwarantuje błyskawiczny dostęp do najważniejszych punktów usługowych i kulturalnych. Położenie nieruchomości gwarantuje dogodny dojazd do głównych arterii komunikacyjnych - w tym drogi krajowej nr 78, zapewniającej dojazd do Chorzowa i Bytomia - czy z drugiej strony - do węzła z drogą krajową nr 86 w kierunku Sosnowca i Dąbrowy Górniczej. Dzięki temu przemieszczenie się pomiędzy miastami w aglomeracji jest bezproblemowe i błyskawiczne.

Przeczytaj także >>

Tak będzie wyglądać miejski dom kultury w Katowicach. To projekt Blank Architekci

Kamienica nigdy nie miała bogato zdobionej elewacji, była skromna, ale zadbana i czysta. Mieszkańcy prowadzili małe ogródki na dziedzińcu, na którym niegdyś była także powozownia z dorożkami i stajnia. Dawniej mieściły się tutaj m.in. spory zakład produkcji wafli, mleczarnia oraz prywatna pracownia szewca. Obecnie budynek spełnia głównie funkcję mieszkalną.

Przekraczając próg kamienicy natrafiamy na sporej wielkości klatkę schodową, na której ścianach zauważyć można przedwojenne zdobienia. Na kolejne piętra prowadzą solidne schody, z balustradą z ornamentami. Jest bardzo przestronnie. Z okien wyższych kondygnacji rozpościera się widok na współczesną architekturę, ale również inne kamienice. Warto nadmienić, że w niektórych mieszkaniach znajdują się parkiety, które zwiększają wartość poszczególnych pomieszczeń. Wszystkie gmachy zostały wykonane w technologii tradycyjnej, a od strony podwórza są poddane termomodernizacji. Zaletą są także duże, nowe okna, które sprawiają, że w pomieszczeniach jest jasno. W budynkach znajdują się po dwa lokale na każdą kondygnację. Do mieszkań prowadzą piękne, dwuskrzydłowe, drewniane drzwi. Po remoncie miejsca te zyskają nowe życie, ale nie stracą swojego historycznego uroku.