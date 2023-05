Kamienice na Wschodniej w Łodzi pięknieją z dnia na dzień

Dwie kamienice przy ulicy Wschodniej w Łodzi przechodzą gruntowny remont. Powstaną tam mieszkania komunalne i pracownie twórcze.

Trwa remont dwóch kamienic przy ul. Wschodniej w Łodzi.

W kamienicy przy Wschodniej 45 powstanie: 48 mieszkań komunalnych, mieszkanie chronione dla osób opuszczających pieczę zastępczą, 12 lokali usługowych przeznaczonych na wynajem oraz 4 pracownie twórcze.

W rewitalizowanym zespole budynków przy ul. Wschodniej 45 właśnie zakończono montaż izolacji na fundamentach, trwa renowacja polichromii na klatkach schodowych, zakładane są też opaski drzwiowe. Ponadto wykonywany jest podjazd dla osób z niepełnosprawnościami. Na klatkach schodowych budynków kładzione są gładzie gipsowe i elementy tzw. suchej zabudowy. Wykonano piony wodne i gazowe, a także instalacje deszczowe. Trwa montaż osprzętu elektrycznego.

W najbliższym czasie robotnicy przystąpią do wykańczania mieszkań oraz układania kostki granitowej na podwórku. W ciągu kilku najbliższych dni ruszą również prace nasadzeniowe. Na terenie całej posesji nie było do tej pory zieleni, teraz to się diametralnie zmieni. Na powierzchni ponad 150 mkw. powstanie 12 zielonych rabat. Zasadzone zostaną cztery graby pospolite oraz dziewięć rodzajów krzewów, pnącz i bylin m.in.: bluszcz, runianka japońska, kosmatka śnieżna i bodziszek himalajski.

Umowa na realizację inwestycji została podpisana z firmą PAGMA Projekt Sp. z o.o. 25 lutego 2020 r. Inwestycja zostanie zakończona jesienią tego roku.