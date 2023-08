Kampus biurowy Forest wśród najpiękniejszych ogrodów Warszawy

Jury konkursu „Warszawa w kwiatach” organizowanego przez Zarząd Zieleni m.st. Warszawy nagrodziło kampus biurowy HB Reavis w kategorii „Aranżacja zieleni”. W otulonym zielenią Forest bujna roślinność występuje na dwóch poziomach – otwartym dla pieszych dziedzińcu w parterze oraz w ogrodzie na dachu.

Warszawa jest jedną z najbardziej zadrzewionych i ukwieconych stolic Europy, a zieleń pokrywa około 40 proc. jej powierzchni.

Zarząd Zieleni m.st. Warszawy we współpracy z Towarzystwem Przyjaciół Warszawy od lat organizuje konkurs „Warszawa w kwiatach” dedykowany amatorom zieleni, ekspertom ogrodnictwa i mieszkańcom.

Wyniki tegorocznej, jubileuszowej 40. edycji poznaliśmy 27 sierpnia podczas finału przy Multimedialnym Parku Fontann.

Najładniejsze stołeczne balkony, ogrody i aranżacje zieleni wybrano spośród 250 zgłoszeń.

– Cieszę się, że kampus biurowy Forest został laureatem miejskiego konkursu na najpiękniejsze ogrody. Członkowie kapituły docenili nasze kompozycje z roślin ozdobnych, jak i pracę włożoną w przywracanie natury i wspieranie bioróżnorodności w przestrzeni miejskiej. To kolejny dowód, że stworzyliśmy miejsce przyjazne dla każdego, które lubią pracownicy biurowi, ale też chętnie odwiedzają mieszkańcy okolicy i zaciekawieni widoków turyści, – mówi Ewelina Mikołajczewska, Development Manager w firmie HB Reavis.

HB Reavis i architekci krajobrazu Urbandesign.pl zasadzili wokół budynku ponad 200 drzew i drugie tyle krzewów oraz bylin. Większość roślin to rodzime gatunki ozdobne przystosowane do miasta i charakterem odpowiadające temu, co dzieje się w naturalnym lesie mieszanym. Drzewa to graby, buki, klony polne i brzozy. W runie znajdują się gatunki trawiaste i byliny kwitnące w cieniu. Kwiaty ozdobnych krzewów napełniają patio pięknym zapachem, a ich różnorodność gatunkowa sprawia, że zachwycają przez cały sezon. Dużą popularnością warszawianek i warszawiaków cieszy się ogród na dachu, w którym rośnie wiele gatunków roślin światłolubnych, w tym kwiatów, warzyw i ziół. Znajdują się tu również krzewy pachnące i wytwarzające jadalne owoce.

– Dedykowane donice na dachu oddaliśmy też w spontaniczne użytkowanie pracowników i gości biurowca. W zależności od sezonu rosną w nich m.in. maliny, poziomki, truskawki, papryka, szczypiorek, rukola, tymianek, goździki, mięta czy lawenda. Miejskie ogrodnictwo to świetna okazja do interakcji z sąsiadami i budowania relacji międzyludzkich nie tylko zza biurka, – dodaje Ewelina Mikołajczewska.

Żeby oszczędzać zasoby naturalne budynek wyposażono m.in. w czujniki wilgotności gleby, a do podlewania zieleni wykorzystywana jest woda deszczowa. Liczne energooszczędne rozwiązania zastosowane w Forest potwierdza wysoka ocena certyfikacji BREEAM. Na terenie obiektu mieszczą się też specjalne schronienia dla ptaków i owadów. Oprócz funkcji biurowej, miejsce to zapewnia szereg funkcji użyteczności publicznej. Przestronne partery mieszczą przychodnię, przedszkole, kawiarnię z piekarnią, salon meblowy oraz sklepy: spożywczy i z wyposażeniem turystycznym.

To już kolejne wyróżnienie dla zaprojektowanego przez HRA Architekci kampusu biurowego Forest, który dotychczas uhonorowano Nagrodą Architektoniczną Prezydenta m.st. Warszawy, tytułem Lidera Dostępności za inkluzywność, statuetką Real Estate Impactor oraz najlepszym projektem Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego.