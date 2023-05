Kampus dla uchodźców klimatycznych. Ten projekt docenił francuski oddział SARP

Rozstrzygnięto kolejną edycję konkursu o nagrodę na najlepszy dyplom I stopnia studiów architektonicznych organizowany przez SARP we Francji. Zwyciężył projekt Pawła Matulewicza, studenta Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej.

Inż. arch. Paweł Matulewicz, student studiów II stopnia na kierunku architektura na Wydziale Architektury Politechniki Białostockiej zdobył PRIX SARP FR 2023 za najciekawszy projekt dyplomowy inżynierski 2022 roku. To "Centrum społeczności" wykonane pod kierunkiem dr. inż. arch. Michała P. Chodorowskiego adiunkta w Pracowni Urbanistyki i Planowania Przestrzennego Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej.

„Centrum społeczności” było częścią projektu całego osiedla, które zostało zaprojektowane wspólnie z Gabrielą Zawadzką, która była odpowiedzialna za projekt domów.

Projekt „Centrum społeczności” jest odpowiedzią projektową na sytuację kryzysową.

- Wymagało to stworzenia obiektu stałego o krótkim czasie budowy, który mógłby zmieniać swoje funkcje i dostosowywać się do aktualnych zapotrzebowań społeczności – objaśnia ideę studenckiego projektu promotor pracy. - Zmiany funkcji, możliwe dzięki modułowej konstrukcji drewnianej zezwalają na prostą rearanżację wnętrz, dopasowując się do aktualnych potrzeb. W całym osiedlu zdecydowano się na zaprojektowanie zarówno domów jak i obiektu centralnego z wykorzystaniem technologii prefabrykacji drewnianej. Zaplanowany budynek miałby stanowić obiekt o centrotwórczym charakterze nowopowstającego osiedla. Odpowiednio ukształtowana przestrzeń wspólna może tworzyć dodatkową przestrzeń użyteczną całego założenia. Jest to również przestrzeń ważna z punktu widzenia relacji społecznych, poczucia własności i odpowiedzialności mieszkańców za dany teren. Zaangażowanie osób przesiedlonych w proces planowania i tworzenia przestrzeni wspólnych pod nadzorem architektów, nie tylko pozwoliłoby na stworzenie przestrzeni odpowiadającej zapotrzebowaniom mieszkańców, ale również służyłoby zacieśnianiu więzi społecznych w nowym miejscu.