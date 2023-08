Kampus szkolny tuż przy 100-letnim zabytkowym klasztorze. Medusa Group z wyjątkowym projektem w Beskidach

W Kleczy Dolnej w Beskidzie Małym powstanie Campus Bemke - placówka edukacyjno-rekreacyjna sąsiadująca z ponad 100-letnim klasztorem Pallotynów. - Sięgamy tu do tradycji prostych, wiejskich chat, poukładanych w przestrzenną kompozycję, a także archetypu domu, który definiują bliskość i poczucie wspólnoty - zdradza Przemo Łukasik z Medusa Group.

REKLAMA

Campus Bemke powstaje w sąsiedztwie klasztoru Pallotynów w Kleczy Dolnej.

Będzie to przestrzeń edukacyjno-rekreacyjna dla dzieci i młodzieży oraz lokalnej społeczności.

Medusa Group zaprojektowała pierwszy z nowych budynków – szkołę podstawową, na którego budowę właśnie otrzymała pozwolenie.

Budynek przywita pierwszych uczniów podczas rozpoczęcia roku szkolnego, we wrześniu 2024 r.

Campus Bemke to projekt długoterminowy, w ramach którego powstaną liczne obiekty edukacyjne i sportowe: sala audytoryjna, boiska, miejsca piknikowe, kawiarnie i restauracje, a także obiekty kulturalne jak scena teatralna i koncertowa. Sercem kompleksu pozostanie Collegium Marianum, w którym od 2013 r. funkcjonują szkoła podstawowa i dom rekolekcyjny. Sam budynek wymaga jednak gruntownego remontu, który również jest planowany. Architekci zaznaczają, że cały projekt jest dużym wyzwaniem, ponieważ pracują nad mocno rozbudowanym programem funkcjonalnym w kontekście obiektu, znajdującego się pod ochroną konserwatora zabytków. Muszą jednocześnie uwzględnić walory krajobrazowe miejsca, a ambitne plany zmieścić w określonym budżecie.

- To dla naszej pracowni nowa przygoda, po raz pierwszy mamy możliwość tworzyć ważną przestrzeń edukacyjną w historycznym otoczeniu, która ma służyć młodym ludziom przez kolejne dziesięciolecia - mówi Przemo Łukasik, współtwórca pracowni architektonicznej Medusa Group.

Kampus powstaje bowiem obok ponad 100-letnich zabudowań klasztornych księży Pallotynów. Współczesna architekturę projektanci wpiszą więc w nie tylko w malowniczy krajobraz Beskidu Małego, ale też historyczny kontekst.

Kampus powstaje obok ponad 100-letnich zabudowań klasztornych księży Pallotynów, fot. mat. pras.

W pierwszej kolejności powstanie nowy budynek szkoły podstawowej dla klas IV-VIII. – Ten rozdział dopełnić ma opowieść o budowaniu wartości w zakresie kształcenia dzieci, ale i tworzeniu miejsca, które koncentrować będzie lokalną społeczność Wadowic i sąsiednich miasteczek – zaznacza Przemo Łukasik. - Campus będzie otwartą , nieogrodzoną przestrzenią, z której funkcji i walorów krajobrazowych będzie mógł skorzystać każdy.

Szkołę według koncepcji pracowni Medusa stworzy kilka budynków, połączonych w jeden organizm, niczym małe gospodarstwo.

- Sięgamy tu do tradycji prostych, wiejskich chat, poukładanych w przestrzenną kompozycję, a także archetypu domu, który definiują bliskość i poczucie wspólnoty. Do tradycji odwołuje się też materiał budulcowy – kształtka ceramiczna. Wydzieliliśmy strefy nauki, pracy w laboratoriach, odpoczynku i komunikacji, po czym zespoliliśmy je przestrzennie płaszczyzną kameralnego dziedzińca ze schodami. Szkolne podwórko niczym koc łączy pozornie rozrzucona budynki budynki – tłumaczy Przemo Łukasik, dziękując za zaufanie inwestorowi i Fundacji Bemke.

Budynek przywita pierwszych uczniów podczas rozpoczęcia roku szkolnego, we wrześniu 2024 r., fot. mat. pras.

Ta nowoczesna forma ma pobudzać wyobraźnię uczniów i nauczycieli, mobilizować ich do kreatywnych działań. Otwarta przestrzeń między budynkami, pozbawiona murów i otulona wzdłuż granic działki naturalną roślinnością, będzie zapraszała do spotkania. – To proste założenie, odbiegające jednak od standardowego pojęcia o budynku szkoły w Polsce. Cieszę się z zaufanie, jakim obdarza nas Fundacja Bemke – podkreśla Przemo Łukasik.

Budynek przywita pierwszych uczniów podczas rozpoczęcia roku szkolnego, we wrześniu 2024 r.

Z architekturą dla edukacji za pan brat

Medusa Group w swoim portfolio ma już jedną nietypową szkołę. Charakterystycznym elementem prywatnego liceum Akademeia High School w Warszawie jest olbrzymia trybuna, będąca uniwersalnym miejscem spotkań, które inspirować ma uczniów i nauczycieli do ciekawych zajęć. To szkoła bez typowych ławek, gdzie pracuje się w systemie stołów owalnych, nauczyciele nie mają pokoju nauczycielskiego, pozostając stale częścią pewnego zwartego, edukacyjnego ekosystemu.

Architekci Medusa Group zaprojektowali też Centrum Edukacyjno-Kulturalne im. Ks. Grzegorza Gerwazego Gorczyckiego i Ogród różańcowy przy kościele św. Jacka w Bytomiu, które powstało przede wszystkim dla lokalnej społeczności. Mieszkańcy bytomskiej dzielnicy Rozbark i okolicy zyskali miejsce do spotkań, wypoczynku, ale także organizowania imprez i koncertów.