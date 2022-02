Karpiel Steindel Architektura stawiają na pensjonaty i condohotele. Zobacz ich projekty!

Pandemia zmienia funkcję hotelu. Karpiel Steindel Architektura ma na to swój pomysł. Do tej pory druga gałąź działalności pracowni, obok domów prywatnych, na fali rosnącego zainteresowania pensjonatami i condohotelami - staje się właśnie nową specjalizacją biura Karpiel Steindel Architektura.

Pandemia zmieniła nieco jego kierunek i potrzeby klientów. Na znaczeniu zyskują dziś kameralne pensjonaty i condohotele z sektora premium, oferujące wysoki komfort pobytu.

Pracownia Jana Karpiela Bułecki jr. i Marcina Steindela, mająca na swoim koncie kilkadziesiąt realizacji domów, pensjonatów i hoteli na terenie Zakopanego i całego regionu, wychodzi naprzeciw potrzebom dynamicznie rozwijającego się rynku „hospitality, food & leisure.

Wraz z poszerzeniem działalności biura w Krakowie, wzmocniony przez nowych specjalistów zespół ds. obiektów z segmentu hospitality & leisure ma skupić się właśnie na projektach pensjonatów i condohoteli.

Tworząc nowoczesne projekty budynków, odwołują się do tradycji podhalańskiej architektury. Bez wyjątku od 2006 r. pozostają wrażliwi na kontekst miejsca, zarówno w projektowaniu domów, jak i hoteli. Druga gałąź działalności - na fali rosnącego zainteresowania pensjonatami i condohotelami - staje się właśnie nową specjalizacją biura Karpiel Steindel Architektura.

Tym samym wychodzą naprzeciw potrzebom dynamicznie rozwijającego się rynku „hospitality, food & leisure”. Pandemia zmieniła nieco jego kierunek i potrzeby klientów. Na znaczeniu zyskują dziś kameralne pensjonaty i condohotele z sektora premium, oferujące wysoki komfort pobytu. Kluczowy jest też kontakt z przyrodą i widok z okna. Samo obcowanie z architekturą ma być nowym doświadczeniem, opowiadać historię odwiedzanego miejsca. Architekci Karpiel Steindel odwołują się więc do tradycji turystów-podróżników, którzy nowe miejsce poznają wszystkimi zmysłami, uważnie i bez pośpiechu. – Za każdym projektem kryje się szczególna i indywidualna opowieść, w której sięgamy do tradycji, zrównoważonej komfortem użytkowania w nowoczesnym wydaniu – zapewnia Jan Karpiel Bułecka jr.