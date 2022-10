Karty odkryte. Tak będzie wyglądać biurowiec Vibe od Ghelamco i PIG Architekci

Wygląd tego obiektu owiany był tajemnicą. Jednak to nie fasada Vibe zdumiewa najbardziej. Będzie to pierwszy w Polsce obiekt, który otrzyma swoją własną, specjalnie dla niego skomponowaną audiosferę. Ghelamco zaprosiło do współpracy znanego kompozytora Wojciecha Urbańskiego.

Ghelamco oficjalnie zaprezentowało swoją najnowszą inwestycję w biznesowym centrum Warszawy.

Za projekt odpowiada pracownia PIG Architekci.

Kompleks biurowy o nazwie VIBE jako pierwszy w Polsce otrzyma własną, dźwiękową tożsamość, która stanie się nie tylko elementem komunikacji tego projektu, ale będzie wybrzmiewać również w jego przestrzeni.

Jej skomponowanie deweloper powierzył uznanemu polskiemu kompozytorowi – Wojciechowi Urbańskiemu.

VIBE – tak nazywa się nowy projekt Ghelamco, którego budowa rozpoczęła się w samym sercu biznesowego centrum Warszawy, na Woli. Kompleks stanowić będą dwa niezależne budynki. Pierwszy z nich, 11-piętrowy budynek narożny u zbiegu ulic Towarowej i Kolejowej, zostanie oddany do użytku jako pierwszy w I kw. 2024 roku i zaoferuje 15 tys. mkw. powierzchni najmu. W drugim etapie inwestycji, planowanym na koniec 2025 r., powstanie 95 m wieża, sąsiadująca ze zrealizowanym przez Ghelamco kompleksem The Warsaw HUB.

- Jako rynkowy lider i innowator, zawsze staramy się zaskakiwać nowymi pomysłami i świeżym spojrzeniem na nieruchomości, wyznaczając przy tym trendy i inspirując całą branżę. Nie inaczej jest i tym razem. VIBE to projekt wyjątkowy, bo jako pierwszy budynek biurowy w Polsce otrzyma swoją własną identyfikację dźwiękową. To także kolejny akord dopełniający biznesowe centrum stolicy, które jako Ghelamco stworzyliśmy na przestrzeni ostatnich lat w rejonie ronda Daszyńskiego, i które stale rozwijamy – mówi Jarosław Zagórski, dyrektor handlowy i rozwoju Ghelamco Poland.

Nazwa projektu – VIBE – to odwołanie do energicznego i wielkomiejskiego klimatu, który panować będzie w najnowszej inwestycji Ghelamco. Po raz pierwszy w Polsce, budynek otrzyma własną, specjalnie dla niego skomponowaną audiosferę, która nada mu niepowtarzalny i osobliwy charakter, wybrzmiewający również w jego wnętrzach.

- Stworzyliśmy coś wyjątkowego, połączyliśmy ze sobą różne światy: nieruchomości, muzyki, architektury i marketingu, które razem dały niezwykły efekt. Realizujemy budynek, który otrzyma swoją własną audiosferę, a także powiązaną z nią identyfikację wizualną i inspirowaną nimi architekturę. Muzyka stanie się motywem przewodnim tego projektu, który będzie komunikowany właśnie poprzez dźwięk – podkreśla Jarosław Zagórski, dyrektor handlowy i rozwoju Ghelamco Poland. – Przestrzeń, w której pracujemy, ma wpływ na nasze samopoczucie i funkcjonowanie. Starannie skomponowana linia dźwiękowa kompleksu biurowego VIBE podkreśli jego DNA, przyciągając najemców, dla których liczy się nieszablonowość, kreatywność, innowacyjność. Nasz nowy projekt zaoferuje unikatowy klimat, którego nie znajdziemy w żadnym innym biurowcu w Warszawie – zapowiada.

Do projektu zaproszeni zostali najlepsi specjaliści z branży kreatywnej i muzycznej, którzy wsparli w tym procesie zespół dewelopera.

- Identyfikacja VIBE to nie tylko soniczne logo dla nowej inwestycji Ghelamco. Naszą ambicją było zaprojektowanie wyjątkowej audiosfery budynku i całego zestawu doświadczeń akustyczno-wizualnych, które będą towarzyszyć odwiedzającym. Wykorzystaliśmy szereg mediów: od grafiki 3D po motion design, parametrykę i sound design, do tego by stworzyć immersyjną i elastyczną platformę, która w czasie rzeczywistym dostrajać się będzie do tempa i rytmu życia wewnątrz budynku – tłumaczy Krystian Berlak, art director w Super Super Studio. – Projekt tego brandingu, a w szczególności współpraca z Wojciechem Urbańskim, kompozytorem odpowiedzialnym za sound design VIBE, był dla nas nowym i inspirującym doświadczeniem. Jako studio jesteśmy bardzo dumni z tego, że wraz z Ghelamco możemy realizować tak innowacyjne i odważne projekty – dodaje Krystian Berlak.

Do skomponowania audiosfery VIBE’a, która stanie się symbolem nowej inwestycji Ghelamco, zaproszony został znany polski kompozytor, producent i sound designer, Wojciech Urbański. To laureat wielu prestiżowych nagród, w tym Fryderyka w 2022 roku. Urbański jest m.in. twórcą muzyki filmowej, stale współpracującym z największymi platformami, takimi jak Netflix i HBO. Stworzył muzykę dla szeregu polskich artystów, w tym m.in. dla Julii Wieniawy, Tymka czy zespołu Kwiat Jabłoni.

- Stworzenie identyfikacji dźwiękowej budynku to jedno z najciekawszych muzycznych wyzwań z jakim miałem dotychczas okazję się zmierzyć. Architektura zawsze była dla mnie pewną inspiracją, ale aż tak blisko jeszcze jej nie byłem. Komponowanie muzyki ma pewne wspólne punkty z architekturą – jest poszukiwaniem symetrii, pasujących do siebie form i struktur. Dodatkowo współczesna architektura bardzo mocno myśli o człowieku i o tym, żeby dobrze się w niej czuł. A muzyka na pewno potrafi być świetnym dopełnieniem tej przestrzeni – przyznaje Wojciech Urbański, kompozytor i sound designer.

Tym, co dodatkowo wyróżnia VIBE, był proces jego projektowania.

– Najpierw powstały bryły obu budynków, mające stanowić kontynuację pierzei ulicy Towarowej, którą Ghelamco zapoczątkowało kompleksem The Warsaw HUB. Jednak już architektura wnętrz i wygląd elewacji powstawały z udziałem dewelopera i agencji kreatywnej, którzy zainspirowali nas swoim pomysłem na identyfikację dźwiękową i wizualną dla tej inwestycji. Dzięki temu uzyskaliśmy projekt na wskroś wielkomiejski i nowoczesny, a zarazem lokalny w swym charakterze, dzięki nawiązaniom do industrialnej przeszłości i architektury Woli – wyjaśnia Michał Lah główny architekt i członek zarządu w pracowni PIG Architekci, która zaprojektowała VIBE.

Kompleks stanowić będą dwa niezależne budynki, fot. mat. pras.

Na całość kompleksu składać się będzie również obszerny, ogólnodostępny skwer miejski z pasażem między budynkami i wolnostojącym pawilonem.

– Jego projekt jest elementem osobnego opracowania, wciąż nad nim pracujemy. Będzie to zielona enklawa, która na pewno stanie się miejscem wyciszenia i odpoczynku dla mieszkańców Warszawy i pracowników okolicznych biurowców – zapowiada Jarosław Zagórski.

VIBE został zaprojektowany zgodnie ze strategią ESG Ghelamco. Kompleks certyfikowany będzie m.in. w systemach Well, BREEAM, SmartScore, WiredScore i Green Standard Building. W tych dwóch pierwszych celem dewelopera jest uzyskanie certyfikatów na najwyższych możliwych poziomach: Platinium oraz Outstanding.

W trosce o zdrowie i komfort pracy użytkowników, wnętrza VIBE wyposażone zostaną w rozwiązania antypandemiczne, opracowane przez Ghelamco wspólnie z naukowcami z Politechniki Warszawskiej. Promienie UV zdezynfekują przestrzeń wind oraz systemy wentylacji. Przyszli użytkownicy kompleksu liczyć też będą mogli m.in. na automatyczne i bezdotykowe przywoływanie wind i otwieranie bramek, rezerwacje pomieszczeń biurowych i miejsc parkingowych czy wirtualną recepcję, obsługiwane z poziomu aplikacji mobilnej. Monitorowanie stanu budynków w czasie rzeczywistym w celu zapewnienia optymalnego środowiska pracy możliwe będzie dzięki zastosowaniu nowoczesnego systemu BEMS. Z kolei opracowany przez Ghelamco Signal OS zintegruje wszystkie systemy budynkowe w jeden analityczny, który w czasie rzeczywistym monitoruje, gromadzi i ocenia dane z całego budynku w celu usprawnienia jego funkcjonowania.

Kompleks VIBE wyposażony zostanie także w rozbudowaną infrastrukturę przyjazną właścicielom jednośladów. Na rowerzystów i posiadaczy skuterów czekać będzie oddzielny wjazd, miejsca parkingowe, szafki oraz prysznice, a także ładowarki dla rowerów i hulajnóg elektrycznych oraz stacje naprawcze.

VIBE docelowo zasilany będzie w 100 proc. czystą energią, dzięki czemu emisja CO2 w całym cyklu życia budynku zostanie obniżona o ponad 50 proc. Będzie to możliwe dzięki ogłoszonemu przez Ghelamco w maju tego roku programowi budowy farm fotowoltaicznych, które pozwolą deweloperowi osiągnąć do 2025 roku neutralność energetyczną.