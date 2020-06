Katedra w Berlinie odzyskała blask

Berlińska katedra znajdująca się na słynnej berlińskiej Wyspie Muzeów odzyskała dawny blask za sprawą prac renowacyjnych, które obejmowały również czyszczenie południowej wieży budynku.

Monumentalna, ewangelicka katedra znajduje się w samym sercu stolicy naszych zachodnich sąsiadów. Jest to jedna z najważniejszych świątyń w Niemczech. Kärcher podjął się w marcu 2020 niełatwego zadania, jakim było wyczyszczenie południowej wieży katedry, ze zgromadzonych przez dekady zabrudzeń. Oznaczało to pracę w ekstremalnie wymagających warunkach, na wysokości 40 metrów nad ziemią. Prace te były częścią zakrojonej na szeroką skalę renowacji fasady katedry. Czyszczenie wieży trwało 4 tygodnie. Katedra ta znajduje się na słynnej berlińskiej Wyspie Muzeów – wpisanym na listę dziedzictwa kulturowego UNESCO kompleksie architektonicznym i kulturalnym, mieszczącym jedne z ważniejszych muzeów Europy.

– Renowacja fasady katedry to ogromny projekt. Najpoważniejszy jaki będziemy prowadzić w nadchodzących latach. Wsparcie, jakiego udzieliła nam, w ramach swoich działań na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego, firma Kärcher, jest dla nas nieocenione. Efekty jakie osiągnęli eksperci firmy wprawiają w zdumienie. Świadczą o profesjonalizmie i o tym, że firma Kärcher ma bogate doświadczenie przy licznych tego typu pracach na całym świecie – powiedział Michael Kösling, dziekan katedry.

Specjaliści firmy Kärcher usuwali osady i sadzę a także pył, które odkładały przez ostatnie dziesięciolecia na piaskowcu, z którego wzniesiono katedrę. Eksperci zdecydowali się na zastosowanie unikatowej technologii piaskowania krzemianem glinu pod niskim ciśnieniem powierzchniowym (od 0,5 do 1 bara). Z odległości od 10 do 20 cm, wyposażeni w maski filtracyjne i kombinezony, skrupulatnie usuwali warstwy zanieczyszczeń.

Technika ta została z uprzednio zaaprobowana przez Urząd Zabytków, co było możliwe dzięki badaniom, w których eksperci firmy dowiedli, że jest to procedura nie tylko wyjątkowo skuteczna lecz także delikatna dla czyszczonej powierzchni. – Zastosowana technologia była bardzo skomplikowana i czasochłonna, ale z drugiej strony bardzo skuteczna i delikatna dla powierzchni, co nie byłoby możliwe przy mniej zaawansowanych technologiach czyszczenia. Teraz technologia ta będzie mogła posłużyć przywróceniu dawnego blasku innym zabytkom Berlina – wyjaśnił kierownik projektu z ramienia firmy Kärcher, Nick Heyden.