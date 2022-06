Katowiccy architekci opracowali standardy kształtowania zieleni w mieście

„Standardy kształtowania zieleni w Katowicach" zostały opracowane przez Stowarzyszenie Architektury Krajobrazu. To zbiór normatyw i zaleceń, które wskazują jak w ramach prowadzonych na terenie miasta inwestycji należycie zadbać o zieleń i jak właściwie ją pielęgnować.

Dokument został opracowany przez architektów krajobrazu na zlecenie Urzędu Miasta.

Dokument jest skierowany do wszystkich osób odpowiedzialnych za utrzymanie i kształtowanie zieleni na terenach miejskich, w tym: zarządców terenów, projektantów, wykonawców prac, specjalistów prowadzących nadzór i urzędników. Standardy mogą być także użyteczne dla zarządców terenów mieszkaniowych, deweloperów i prywatnych właścicieli. Obejmują one trzy podstawowe zakresy gospodarowania zielenią miejską: ochronę zieleni w trakcie procesu inwestycyjnego oraz przygotowanie i prowadzenie dokumentacji związanej z ochroną zieleni, projektowanie zieleni i propozycje doboru gatunkowego roślin dla terenów zieleni, a także zakładanie i utrzymanie zieleni oraz pielęgnacja wybranych form zieleni.

- W ostatnim czasie robimy wiele, by Katowice były jeszcze bardziej zielone. „Standardy kształtowania zieleni w Katowicach" to kolejny krok mający na celu uporządkowanie kwestii związanych z dbaniem o zieleń i jej pielęgnacją – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic. – Chcemy nie tylko inwestować w nowe nasadzenia i zazielenianie miasta – tak jak stało się to na al. Korfantego czy wydarzy się przy modernizacji ul. Warszawskiej. Zależy nam również, by już obecna zieleń w mieście była właściwie pielęgnowana, a także aby przeprowadzane na terenie miasta inwestycje realizowane były w taki sposób, by nie oznaczały dewastacji czy rezygnacji z zieleni – dodaje prezydent.

Przedmiotowy dokument został wypracowany przez architektów krajobrazu przy konsultacji z przedstawicielami Wydziałów: Kształtowania Środowiska, Planowania Przestrzennego, Budownictwa, Komunikacji Społecznej, a także Zakładu Zieleni Miejskiej, Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów, Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, a także spółką Katowickie Inwestycje – bezpośrednio lub pośrednio związanych z tematyką zieleni miejskiej.

W „Standardach kształtowania zieleni w Katowicach" znajdują się np. instrukcje pokazujące jak dbać o zieleń w trakcie przeprowadzania prac inwestycyjnych, modernizacyjnych czy wyburzeniowych. Pokazujemy w nich jak należycie zabezpieczyć drzewa i krzewy znajdujące się na terenie podlegającym inwestycji, które nie zostały przewidziane do usunięcia. Standardy za konieczne uznają m.in. wprowadzenie pnączy, krzewów i innej roślinności w różnych lokalizacjach jako jeden z ważniejszych sposobów adaptacji przestrzeni do zmian klimatycznych oraz to by parkingi, place manewrowe, place przeciwpożarowe były w miarę możliwości wykonywane z użyciem nawierzchni przepuszczalnych (takich jak np. geo-kraty porośnięte trawą). W dokumencie znalazł się także wykaz przykładowych gatunków i odmian drzew, krzewów i pnączy proponowanych do nasadzeń w trudnych warunkach miejskich.

- W związku ze zmianami klimatycznymi konieczne jest, by w sposób szczególny zadbać o już istniejącą zieleń, ale także by przeprowadzać inwestycje z uwzględnieniem rozwiązań mających na celu walkę ze skutkami zmian klimatu. Stąd szereg wytycznych opracowanych przez specjalistów, które mają w tym pomóc. Dokument ma służyć nie tylko spółkom miejskim, ale także inwestorom prywatnym czy wspólnotom mieszkaniowym – mówi Grzegorz Mazurkiewicz, naczelnik wydziału kształtowania środowiska.

W standardzie uwzględniono aktualne wytyczne i normatywy branżowe oraz kluczowe dokumenty planistyczne i strategiczne miasta. Dokument trafił już do katowickich radnych. Przed nami dyskusja z nim związana.