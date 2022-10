Katowice będą mieć cztery nowe parki

Na terenie Wełnowca, Kostuchny, Ochojca oraz pograniczu Bogucic, Zawodzia i Dąbrówki Małej w Katowicach powstaną nowe przestrzenie parkowe. Dotychczas niezagospodarowane tereny zostaną uporządkowane, pojawią się tam nowe drzewa i krzewy, a także alejki, place zabaw, ogrody sensoryczne czy hotele dla owadów.

Wełnowiec, Kostuchna, Ochojca oraz pogranicze Bogucic, Zawodzia i Dąbrówki Małej w Katowicach zyskają nowe parki. Modernizację przejdzie także fragment Katowickiego Parku Leśnego.

Łącznie prace obejmą ponad 20 hektarów, a ich wartość to około 45 mln zł.

- Zielone inwestycje są najbardziej pożądane przez mieszkańców, widać to chociażby po ostatniej edycji Zielonego Budżetu, która była rekordową pod względem liczby złożonych wniosków i liczby wybranych do realizacji projektów. Zazieleniamy poszczególne ulice w centrum miasta – metamorfozę przeszła już ulica Dworcowa i aleja Korfantego, a obecnie przechodzi ją ulica Warszawska. Zadbane, zielone przestrzenie są miejscem idealnym do wypoczynku, rodzinnych aktywności, jak i doskonale wpływają na ekosystem. Cieszę się, że w pięciu dzielnicach kosztem 45 mln zł powstaną nowe zielone przestrzenie. W ramach prac, dzięki którym powstaną nowe parki i zmodernizowany zostanie fragment Katowickiego Parku Leśnego zasadzonych zostanie około 350 drzew oraz tysiące bylin, krzewów pnączy i traw – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.

W Kostuchnie, pomiędzy ul. Smugową, Wantuły, Lnianą i Adamczyka powstanie przestrzeń służąca rekreacji i wypoczynkowi, ale także funkcjom edukacyjno-przyrodniczym. Znajdą się tu m.in. punkt widokowo-obserwacyjny, strefa z grami edukacyjnymi czy też miejsca do uprawiania sportów. Ponadto przewidziano tzw. przestrzeń ekologiczną, która będzie wymagała mniejszego zakresu prac pielęgnacyjnych i wpisuje się w ideę adaptacji do zmian klimatu.

W pobliżu rzeki Ślepiotki zmodernizowany zostanie teren o powierzchni około 3 hektarów. Choć ma zachować swój leśno-łąkowy charakter, to zostanie uporządkowany z myślą o bezpieczeństwie mieszkańców, a także zyska wiele nowych funkcji. Pojawią się tu m.in. plac zabaw i psi wybieg, altana parkowa, ławki i tablice w ramach ścieżki edukacyjnej, sieć oświetlenia i monitoringu parkowego, a także ogród społeczny, który będą mogli zagospodarować sami mieszkańcy. Ponadto w miejscu, gdzie ścieżki przecinają rzekę Ślepiotkę, powstaną dwie kładki.

Znaczącą metamorfozę ma przejść także park na Wełnowcu, który zostanie zrewitalizowany oraz rozbudowany. Powstaną m.in. ścieżki pod rolkostradę, tor pump track dla rowerzystów, nowy plac zabaw, strefa aktywności oraz boisko wielofunkcyjne, wybieg dla psów, miejsce do zjeżdżania na sankach czy strefa relaksu z hamakami i miejscami do wypoczynku. Oprócz nasadzeń drzew, krzewów, pnączy i bylin w planach jest też utworzenie ogrodu deszczowego, dzięki któremu będzie można prowadzić plenerowe lekcje na temat przyrody.

Mieszkańcy Bogucic, Zawodzia i Dąbrówki Małej zyskają przestrzeń parkową w okolicy ulic Leopolda i Le Ronda. Zakres inwestycji – oprócz nasadzeń i zagospodarowania terenu – przewiduje także powstanie placu zabaw i strefy edukacyjnej, stworzenie ogrodu sensorycznego i łąki ekologicznej. Dużą atrakcją tego miejsca mają być także platformy widokowe oraz wieża do obserwacji ptaków wodnych. Co ważne, w ramach prac oczyszczony zostanie zbiornik wodny znajdujący się na tym terenie.

Z kolei w Katowickim Parku Leśnym zostanie zmodernizowany obszar w pobliżu Stawu Kajakowego. Zakres prac obejmuje przebudowę alejki i kręgu tanecznego, budowę oświetlenia parkowego i zasilania sceny, jak również częściowe podniesienie terenu.

- Planowana budowa i modernizacja parków to inwestycja niezwykle cenna dla Katowic i mieszkańców. Dzięki niej będziemy mieć dostęp do kolejnych, zielonych przestrzeni, przeznaczonych zarówno do spokojnego wypoczynku, edukacji ekologicznej, jak i uprawiania aktywności fizycznej. Przed nami działania związane z postępowaniem przetargowym i jeśli wykonawca zostanie wyłoniony, prace zostaną zrealizowane w ciągu 60 tygodni od podpisania umowy - tłumaczy Mieczysław Wołosz, dyrektor Zakładu Zieleni Miejskiej w Katowicach.

Szereg działań dla człowieka i natury

Choć Katowice znajdują się w czołówce najbardziej zazielenionych miast w Polsce, to w mieście konsekwentnie realizowane są inwestycje prowadzące do powstania jeszcze więcej terenów wypełnionych roślinnością. Trwa m.in. rewitalizacja ulicy Warszawskiej, gdzie ruch samochody zostanie ograniczony, a liczba miejsc parkingowych zredukowana na rzecz stworzenia przestrzeni o charakterze deptaka. Odzyskana przestrzeń ma służyć mieszkańcom i zyskać reprezentacyjny charakter, a kilkusetmetrowy odcinek zostanie ozdobiony kilkoma tysiącami roślin – drzewami, krzewami, pnączami, bylinami i trawami. Inwestycja o wartości około 19 mln zł ma być gotowa w drugim kwartale 2023 roku. Wcześniej zawężona została al. Korfantego w pobliżu Rynku, gdzie również zrealizowano nowe nasadzenia, by jeszcze więcej zieleni znalazło się w ścisłym centrum miasta.

Realizowane i planowane działania dotyczą nie tylko tworzenia nowych zazielenionych terenów, ale również modernizacji już istniejących. Przykładem są tereny wokół zbiornika Starganiec, gdzie powstać ma m.in. nowa plaża i ścieżki, pomost z częścią pływającą oraz strefa małej gastronomii.