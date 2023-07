Katowice będą mieć nową ścieżkę rowerową

Katowice ogłosiły przetarg na budowę dalszego odcinka ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Korczaka w Szopienicach-Burowcu.

Jeszcze w tym roku ma rozpocząć się budowa drogi rowerowej wzdłuż ulicy Korczaka w Szopienicach-Burowcu.

Katowice ogłosiły przetarg dotyczący tego odcinka, który stanowi drugi etap budowy połączenia ul. Konnej z ul. Techników i al. Niepodległości oraz trasą rowerową nr 5.

Prace przy pierwszym etapie już trwają, a dzięki zakończeniu obu inwestycji rowerzyści zyskają łącznie 2 km nowej drogi.

W Szopienicach-Burowcu oraz Dąbrówce Małej trwa budowa odcinka liczącego 1,3 km w rejonie ulicy Hallera, który poprzez inwestycję wzdłuż ul. Korczaka zostanie połączony z trasą rowerową nr 5. Inwestycja da nowe połączenie rowerowe z miejskim Basenem Burowiec, a także będzie istotna w kontekście powstającej Doliny 5 Stawów. Łączna długość tras rowerowych w Katowicach to blisko 190 km, z czego ponad 44 km dróg powstało od 2015 roku, a wartość tych inwestycji przekroczyła 40 mln zł.

Nowe połączenie

Planowana droga dla rowerów będzie miała swój początek na wysokości szpitala psychiatrycznego i zostanie w większości poprowadzona wschodnią stroną jezdni. Na drugą stronę rowerzyści przedostaną się przejazdem sąsiadującym z nowym przejściem dla pieszych, czyli ok. 200 metrów za wieżą wodną. Stąd trasa poprowadzi dalej na północ, kończąc się 50 metrów przed skrzyżowaniem z ulicą Borki.

Droga dla rowerów będzie dwukierunkowa. Przy drodze zostanie zamontowane oświetlenie, a w ramach prac zostaną też przebudowane zjazdy do posesji oraz chodniki w rejonie przejść dla pieszych. Wybudowany zostanie również kanał technologiczny na całej długości odcinka.

- Inwestycja nie obejmuje odcinka pomiędzy adresem Korczaka 37 a zjazdem do wieży wodnej. Infrastruktura dla rowerów w tym miejscu powstanie w ramach odrębnego zadania, do którego trwają przygotowania by rozpocząć roboty budowlane. Inwestycja związana jest z przygotowaniem terenów pod budownictwo mieszkaniowe w tym rejonie. Zadanie będzie realizowane w ramach projektu „Budowa nowych układów drogowych dla skomunikowania terenów o funkcjach mieszkaniowych i usługowych w mieście Katowice”, którego łączna wartość to 148 mln zł – tłumaczy Agnieszka Dutkiewicz, zastępca dyrektora ds. budowy infrastruktury technicznej w spółce Katowickie Inwestycje S.A.

Wykonawcy zainteresowani realizacją tej inwestycji mogą składać swoje oferty w postępowaniu przetargowym do 28 lipca. Na realizację zadania będą mieli 6 miesięcy od momentu podpisania umowy, a prace budowlane powinny rozpocząć się jeszcze w tym roku.

Droga dla rowerów w rejonie ul. Hallera już się buduje

Budowa drogi rowerowej wzdłuż ulicy Korczaka to drugi etap ważnej inwestycji dla mieszkańców Burowca, Dąbrówki Małej i Szopienic. To połączenie ul. Techników i al. Niepodległości z trasą rowerową nr 5. W rejonie ulicy Hallera trwają już roboty budowlane przy realizacji pierwszego etapu. Ten odcinek trasy będzie zaczynał się w rejonie skrzyżowania z ul. Wandy i zostanie poprowadzony wzdłuż ul. Hallera w stronę S86 aż do ul. Pogodnej, gdzie odbije w stronę torów kolejowych i równolegle do nich poprowadzi rowerzystów w kierunku al. Niepodległości. Mieszkańcy Dąbrówki Małej i Burowca zyskają przeznaczoną dla rowerzystów infrastrukturę o długości blisko 1 400 metrów, odseparowaną od ruchu pieszych i samochodów, co wpływa na komfort podróży, ale przede wszystkim na bezpieczeństwo. Na krótkim fragmencie w rejonie skrzyżowania z ul. Kuśnierską, gdzie z uwagi na uwarunkowania infrastrukturalne, trasa będzie drogą również dla pieszych. Wartość tej inwestycji to 5,5 mln zł, a termin jej zakończenia to I kwartał 2024 r.