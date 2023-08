Katowice będą mieć nowe murale. Na jednym z nich - Wodecki

W centrum Katowic trwają prace nad nowymi wielkoformatowymi obrazami. Jednym z bohaterów murali jest Zbigniew Wodecki.

W tym miesiącu mija 10 lat od występu Zbigniewa Wodeckiego na „OFF festiwalu", podczas którego wspólnie z zespołem „Mitch & Mitch" zagrał na scenie cały debiutancki album „1976: A Space Odyssey". Zbigniew Wodecki był znanym polskim piosenkarzem, który mimo, że przez większość życia mieszkał w Krakowie, to właśnie w Katowicach spędził lata dziecięce. Jego ojciec bowiem – Józef Wodecki - był pierwszym trębaczem w Wielkiej Orkiestrze Symfonicznej Polskiego Radia (teraz NOSPR), a jego siostra, która nadal mieszka w Katowicach była śpiewaczką w Operze Gliwickiej i często chodziła na próby, które odbywały się w Teatrze Śląskim, gdzie sam Zbigniew Wodecki występował. Pojawiał się również w popularnym w Katowicach w połowie lat 70' – Varietes Centrum – zwanym również „Centrum u Michalika".

- Szukaliśmy miejsca w Katowicach, które będzie godne do upamiętnienia Zbigniewa Wodeckiego. Padło na Tylną Mariacką, która znajduje się w ścisłym centrum miasta – niedaleko Teatru Śląskiego i aktualnej siedziby NOSPR-u. Inspiracją do stworzenia muralu był sam Zbigniew Wodecki i jego twórczość. Przede wszystkim chcemy podziękować sponsorom, bez których tego muralu by nie było – tłumaczą Artyści z "Czary-Mury" Marek Grela i Marta Piróg, którzy są odpowiedzialni za projekt i wykonanie muralu.