Katowice będą mieć więcej łąk kwietnych i zielonych stref

Katowicki Zakład Zieleni Miejskiej prowadzi kolejne przetargi na zadania z Zielonego Budżetu miasta Katowice. W sierpniu upływają terminy zgłaszania się oferentów do realizacji łącznie 31 zadań w ramach pięciu przetargów, dzięki którym wiele terenów w mieście zostanie zazielenionych.

Trwają przetargi na wykonanie zadań z Zielonego Budżetu Katowic.

Dzięki nim w mieście mają się pojawić łąki kwietne i inne tereny zielone.

W ramach pierwszego przetargu, do którego termin na zgłoszenia minął 3.08, zgłosiły się dwie firmy. Wybrany wykonawca zaprojektuje i zagospodaruje zielenią kilka lokalizacji – m.in. łąkę przy rondzie im. gen. J. Ziętka, łąkę kwietną w Dolinie 3 Stawów, łąkę między ul. Grzyśki a ul. Wodospady, a także łąkę kwietną na rogu ul. Gliwickiej i ul. Brackiej. Zazieleniona ma być ul. 1 Maja – przy numerach parzystych od nr 52 do nr 88a oraz przy nieparzystych od nr 51 do ul. Piaskowej 1. Na osiedlu Witosa pojawi się łąka krokusów, na trawniku pomiędzy ul. Barlickiego a placem zabaw. Kwiecista łąka powstanie także wzdłuż ul. Brynowskiej. Zakład Zieleni Miejskiej planował na to zadanie przeznaczyć kwotę ponad 313 tys. zł. Firma Państwo Łąka z Ełku zaproponowała niższą cenę - niespełna 307 tys. zł, a firma Flower Your Place Polska z Gorzowa Wielkopolskiego wyceniła realizację tego zadania na ponad 328 tys. zł. Teraz trwa weryfikacja złożonych ofert.

W ramach drugiego przetargu w mieście powstaną kolejne łąki kwietne – w dzielnicach: Szopienice, Borki, Janów, Nikiszowiec, Bogucice, os. Tysiąclecia, w parku Bolina, a także przy ul. Ligockiej i ul. Dziewięciu z Wujka oraz przy skwerze Polskich Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata. Kwota na to zadanie to ponad 217 tys. zł, a czas na złożenie ofert jest do 10.08.

Następny przetarg zakłada stworzenie kwiecistej oazy w Śródmieściu Katowic – na terenie zieleni pomiędzy budynkami przy ul. Lisieckiego 25, 25a, 27, 29, 31, 33, 33a. Przy ul. Łabędzkiej i skwerze Szymkowiaka stara fontanna zostanie zamieniona na klomb kwiatowy. Przy ul. Kotlarza, w okolicy nr 19 powstanie zielony parking, czyli mini skwer. Nowa zieleń zostanie zasadzona przy deptaku Niebieskie Bloki przy ul. Chorzowskiej 5-9. Natomiast w rejonie skrzyżowania ul. Misjonarzy Oblatów i ul. Sokolskiej poprawiona ma zostać estetyka istniejącej zieleni. Na tę część przeznaczonych ma być ponad 136 tys. zł, a termin na składanie ofert mija 17.08.

Zazielenianie placów i skwerów

Zadania z Zielonego Budżetu będą realizowane również w południowych dzielnicach. Ogłoszony przetarg zakłada zazielenienie placów i skwerów w Brynowie–Starej Ligocie, zazielenienie wjazdu do Parku Zadole, a także stworzenie zielonego i bezpiecznego wyjazdu z ul. Koraszewskiego w ul. Boya-Żeleńskiego. W Podlesiu – przy chodniku i ścieżce rowerowej na zabytkowym moście zasadzone zostaną byliny i kwitnące wieloletnie krzewy. Nowe rośliny mają się także pojawić na skwerze przy parkingu przy ul. Boya-Żeleńskiego 76a. Czas na złożenie ofert w tym zadaniu mija 23.08., a kwota, jaką ZZM planuje na realizację zadania to 101 tys. zł.

Do 28.08. potencjalni wykonawcy mogą zgłaszać swoje oferty do piątego przetargu. Obejmuje on m.in. zadanie „Owocowa Paderewa", które będzie polegało na nasadzeniu owocowych drzew między budynkami przy ul. Sowińskiego 11, 21 i biurowcami IBM. Uzupełnione i dosadzone zostaną krzewy i byliny na terenie placu ks. Józefa Londzina, a także wokół skweru Piastów Śląskich i na skarpie skweru porucznika Henryka Kalemby na os. Tysiąclecia. Przy ul. Modrzewiowej, między nr 19 a 21 powstanie zielona akupunktura osiedlowa, czyli punktowe nasadzenia zieleni. Natomiast przy al. Roździeńskiego, przy skarpie oddzielającej aleję od obiektów Muzeum Śląskiego nasadzona zostanie nowa roślinność. U zbiegu ul. Piotra i ul. Markiefki powstanie park kieszonkowy. Kwota przeznaczona na te zadania to 231,5 tys. zł.

- Obecnie trwają przetargi na wykonanie zadań z poprzednich edycji Zielonego Budżetu. Po ich pozytywnej ocenie przechodzimy do realizacji, aby mieszkańcy mogli się cieszyć nowymi roślinami. W tym roku ogłosiliśmy już łącznie 10 przetargów na realizację 62 zadań z Zielnego Budżetu miasta Katowice, o łącznej wartości prawie 2,5 mln zł. W dwóch przetargach zostały podpisane umowy, jeden został unieważniony, trzy kolejne są w trakcie oceny, a pozostałe cztery o łącznej wartości prawie 700 tys. zł będziemy sukcesywnie otwierać w sierpniu. Ponadto, poza przetargami z Zielonego Budżetu, własnymi siłami rozpoczęliśmy realizację kolejnych 11 zadań na łączną kwotę 131 tys. zł – podsumowuje Mieczysław Wołosz, dyrektor katowickiego Zakładu Zieleni Miejskiej.

Zielony Budżet w Katowicach

Aktualnie trwa czwarta edycja Zielonego Budżetu miasta Katowice. W ramach zakończonego już naboru zadań mieszkańcy zgłosili 201 wniosków, w tym 29 o charakterze ogólnomiejskim. Ich łączna, szacowana przez wnioskodawców wartość to ponad 6,3 mln zł. Pierwszy etap weryfikacji zadań zgłoszonych do Zielonego Budżetu zakończył się 5 czerwca. Do kolejnego etapu, który zakończy się 1 września przeszło 197 zadań. Do 27 września zakończy prace Zespół Oceniający, a wyniki jego prac oraz informacja o wyborze zadań do realizacji zostanie opublikowana do 29 września.

W trzech dotychczas zakończonych edycjach Zielonego Budżetu miasta Katowice do realizacji wybranych zostało 239 zadań na kwotę przekraczającą 7,5 mln złotych.