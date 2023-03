Trwają prace elektryczne oraz roboty przygotowawcze do realizacji kolejnej w Katowicach drogi rowerowej. Powstanie ona wzdłuż ulicy Francuskiej, na wysokości lotniska Muchowiec. 13 marca zostanie w tym miejscu wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu oraz rozpoczną się główne prace.

REKLAMA

Katowice budują nową drogę rowerową. Powstanie wzdłuż ul. Francuskiej.

Wartość robót, zgodnie z zawartą umową, wynosi ponad 2,5 mln zł.

Inwestycja gotowa będzie w lipcu, następnie prowadzone będą jej odbiory, a także ruszą prace związane z realizacją miejsc parkingowych dla samochodów po drugiej stronie ul. Francuskiej.

Docelowo na ul. Francuskiej na odcinku od ul. Lotnisko do ul. Trzech Stawów po stronie wschodniej będziemy mieć chodnik i drogę rowerową z nowym oświetleniem oraz pas zieleni, a po drugiej wyznaczone będą miejsca postojowe dla samochodów.

Katowice budują nową drogę rowerową. Powstanie wzdłuż ul. Francuskiej. W efekcie inwestycji do dyspozycji rowerzystów zostanie oddanych 700 metrów trasy, zlokalizowanej po wschodniej stronie ulicy Francuskiej (od strony Lotniska Muchowiec), pomiędzy skrzyżowaniami z ulicą Trzech Stawów oraz z ulicą Lotnisko.

- Wzdłuż całej trasy zostanie wykonane oświetlenie uliczne, przejścia dla pieszych będą dodatkowo doświetlone, co znacznie poprawi bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu. Na efekt wizualny inwestycji, ale także ekologiczny, wpłyną dodatkowo nasadzenia. W tym miejscu nasadzone zostaną takie rośliny jak hortensje czy tawuły. Zakończenie realizacji tej inwestycji zostało określone na lipiec tego roku – mówi Agnieszka Dutkiewicz, zastępca dyrektora ds. budowy infrastruktury technicznej w spółce Katowickie Inwestycje S.A.

Rowerem ulicą Francuską do centrum

W trakcie projektowania jest już kolejny etap drogi rowerowej wzdłuż ul. Francuskiej, która ma powstać na odcinku pomiędzy ul. Lotnisko, a ul. Damrota i połączyć istniejące już odcinki dróg rowerowych. Dokumentacja projektowa - która pozwoli na przejście do kolejnego etapu inwestycji - ma być gotowa pod koniec tego roku.

Przypomnijmy, że oprócz drogi dla rowerów wzdłuż Francuskiej wykonawcy wybrani w przetargach projektują obecnie także połączenie od ul. Barbary do ul. Kościuszki oraz połączenie ul. Sosnowieckiej z ul. Brynicy i trasą rowerową nr 5. Projektowanie nowych dróg to nie jedyne inwestycje rowerowe, które są teraz w fazie realizacji. Trwają prace między innymi przy kontynuacji drogi rowerowej wzdłuż ul. Gospodarczej. Od zachodu łączy się ona z trasą biegnącą z Doliny Trzech Stawów, a od wschodu połączy się z już istniejącą drogą, umożliwiając przejazd do Nikiszowca oraz Giszowca. W najbliższym czasie rozpocznie się też budowa trasy wzdłuż ul. Hallera. To pierwszy z dwóch etapów stworzenia połączenia ul. Konnej z ul. Techników i al. Niepodległości oraz trasą rowerową nr 5 w ramach Katowickiej Infrastruktury Rowerowej.

Ponadto w ostatnim czasie powstała droga rowerowa wzdłuż ul. Pułaskiego (pomiędzy Szeptyckiego i Sikorskiego), co stanowi jedno z zadań składających się na budowę nowego układu drogowego na osiedlu Paderewskiego. Ta trasa została już odebrana, natomiast na terenie zjazdu pod Rondo trwają odbiory i ostatnie prace porządkowe. Podsumowując w latach 2015-2023 w Katowicach powstały ponad 43 km infrastruktury dla rowerzystów za kwotę przekraczającą 34 mln zł.