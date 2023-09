Katowice modernizują kamienicę przy ul. Gliwickiej

Katowice realizują kompleksową modernizację budynku przy ul. Gliwickiej 4, wartość inwestycji to ponad 5,6 mln zł. Pierwszy, obszerny etap prac powoli zbliża się do końca - termin jego zakończenia to koniec września. W kolejnym realizowane będzie m.in. wykończenie mieszkań oraz zagospodarowanie podwórza.

- Kamienica przy ul. Gliwickiej 4 to jeden z wielu budynków w Katowicach, które zapisały się w historii miasta. Na liście jego byłych mieszkańców znajdziemy m.in. Wojciecha Korfantego, który razem z żoną i dziećmi zajmował przez 7 lat jedno z mieszkań w budynku frontowym. Z biegiem lat kamienica przechodziła kolejne rozbudowy, między innymi pnąc się w górę poprzez dodanie kolejnej kondygnacji. Dziś budynek ten przechodzi kompleksową modernizację, a jej efekty widać już na frontowej elewacji, która odzyskuje dawny blask i dobrze komponuje się z sąsiadującymi budynkami – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.

Pracami remontowymi objęto też dach – by zabezpieczyć go na kolejne lata użytkowania – klatki schodowe, piwnice oraz mieszkania. Dodatkowo lokale zostały dostosowane do współczesnych standardów. Dzięki temu m.in. zostały wyposażone w łazienki, a część z nich podzielono na mniejsze.

Cieplej i bardziej ekologicznie

Cały budynek został ocieplony. Ponadto, aby zabezpieczyć go przed utratami ciepła, wymienione zostaną także drzwi zewnętrzne oraz część okien, które nie spełniały obowiązujących wymogów technicznych. Sposób ogrzewania budynku także będzie bardziej przyjazny środowisku niż dotychczas. Istniejące instalacje grzewcze i piece ceramiczne zostały zlikwidowane. Ich miejsce zajmą indywidualne instalacje centralnego ogrzewania i ciepłej wody, zasilane z kotłów gazowych, w związku z tym konieczna była przebudowa instalacji gazowej.

- By jeszcze bardziej poprawić energooszczędność obiektu zdecydowaliśmy się też – podobnie jak w innych remontowanych aktualnie kamienicach – na wymianę oświetlenia. W częściach wspólnych zostaną zamontowane oprawy LED – mówi Marcin Gawlik, dyrektor Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach. - Ponadto zakres prac objął m.in. modernizację instalacji elektrycznej, wymianę instalacji wodociągowej i kanalizacji sanitarnej – dodaje.

W kolejnym etapie inwestycji, zaplanowanym na rok 2024 realizowane będzie m.in. wykończenie mieszkań, klatek schodowych czy zagospodarowanie podwórza. Wartość prac, jakie mają być jeszcze zrealizowane, KZGM szacuje na około 4,5 mln zł.