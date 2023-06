Katowice na podium w rankingu miast zrównoważonej mobilności

Katowice zostały wyróżnione w opracowanym przez Politykę Insight i Fundację Promocji Pojazdów Elektrycznych rankingu miast zrównoważonej mobilności. Stolica województwa śląskiego znalazła się na podium w kategoriach: Czyste powietrze – świadomość problemu; Pojazdy miejskie i komunalne; Infrastruktura.

Ranking miast zrównoważonej mobilności wyróżnia polskie miasta w siedmiu kategoriach: czyste powietrze - świadomość problemu; mobilność indywidualna; transport zbiorowy; pojazdy miejskie i komunalne, logistyka miejska, infrastruktura oraz regulacje i polityki. Tworzy go Polityka Insight, będąca źródłem wiedzy dla liderów biznesu, decydentów politycznych i dyplomatów o polskiej i europejskiej polityce oraz gospodarce. Od 10 lat dostarcza ona swoim odbiorcom serwisy analityczne dostępne w abonamentach, przygotowuje raporty i prezentacje na zlecenie polskich i międzynarodowych instytucji oraz organizuje debaty i konferencje. Analityków i analityczki Polityki Insight można usłyszeć w regularnie publikowanych autorskich seriach podcastowych, m.in. Nasłuchu i Energii do zmiany. Drugim z podmiotów jest Fundacja Promocji Pojazdów Elektrycznych, która pracuje na rzecz neutralności klimatycznej i przyjaznej środowisku transformacji sektora transportu, głównie transportu drogowego.

- Katowice zajęły pierwsze miejsce w kategorii pojazdy miejskie i komunalne, a także drugą pozycję w kategoriach: czyste powietrze - świadomość problemu i infrastruktura. To świetny wynik, który tak naprawdę pokazuje, że miasto sukcesywnie się rozwija i dzieje się to w zgodzie z ważnymi z perspektywy mieszkańców ideami związanymi z troską o środowisko. Mieszkańcy świadomie coraz częściej wybierają rower jako środek transportu, chętniej korzystają z komunikacji miejskiej, a także zwiększa się popularność pojazdów elektrycznych. Jako miasto także inwestujemy w autobusowy tabor bezemisyjny, czy też realizujemy inwestycje w infrastrukturę rowerową. Przyznana nagroda docenia nasze dotychczasowe działania, natomiast jesteśmy świadomi, że jeszcze wiele w tym obszarze mamy do zrobienia – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.