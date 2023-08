Katowice: Stadion GKS-u rośnie w oczach. Oto zdjęcia z budowy

W Katowicach trwa budowa stadionu miejskiego GKS. Prezydent miasta zaprezentował aktualne zdjęcia z budowy. Obiekt ma być gotowy w 2024 r.

Kompleks sportowy z obiektem piłkarskim, halą do siatkówki, koszykówki i piłki ręcznej oraz treningowymi boiskami piłkarskimi będzie największą inwestycją sportową realizowaną w Katowicach. Obiekt jest realizowany w pobliżu autostrady A4 – w obszarze zbiegu ul. Upadowej, Załęskiej Hałdy i Bocheńskiego, którego dodatkowym atutem jest możliwość rewitalizacji kolejnego obszaru miasta. Za projekt kompleksu sportowego odpowiada firma RS Architekci.

W ramach hali sportowej zakończono już główne roboty konstrukcyjne, związane zarówno z konstrukcją prefabrykowaną, jak i stalową konstrukcją dachu. Obecnie trwa wykonywanie ścian murowanych oraz warstw posadzek (zaawansowanie tych robót wynosi około 80 proc.), a więc w budynku widać już zarys pomieszczeń. Na hali prowadzone są prace związane z instalacjami wewnętrznymi – zakończono wykonywanie instalacji podposadzkowych, trwa montaż koryt kablowych, zawiesi pod instalacje i wykonywanie oświetlenia klatek schodowych.

Na stadionie stanęły już wszystkie cztery trybuny. Obecnie montowana jest konstrukcja stalowa dachu. W pomieszczeniach stadionu również rozpoczęto prace przygotowawcze do montażu instalacji. Na terenie wokół głównych budynków trwają prace związane z budynkami pomocniczymi (kasy, szatnie, pomieszczenia techniczne), przygotowywane są fundamenty pod ogrodzenie oraz wyrównywany jest teren pod wykonywanie nawierzchni. Mocno zaawansowane jest również wykonywanie głównego parkingu, na którym wykonano nawierzchnię dla miejsc postojowych, krawężniki i obrzeża oraz oświetlenie parkingu. W fazie końcowej jest wykonywanie na terenach zewnętrznych sieci sanitarnych oraz elektrycznych i telekomunikacyjnych.

- W przyszłym roku zakończy się pierwszy etap inwestycji obejmujący budowę stadionu, ale i hali sportowej, dwóch boisk treningowych, miejsc parkingowych oraz niezbędnej infrastruktury drogowej. Będzie to kompleks funkcjonalny, skrojony na miarę potrzeb mieszkańców. Z obiektów będą mogły korzystać Mistrzynie Polski w piłce nożnej, a także piłkarze reprezentujący miasto w Fortuna 1 Liga oraz siatkarze grający w Plus Lidze. Co równie istotne ta nowoczesna infrastruktura pozwoli nam kształtować przyszłe talenty, bo będą z niej korzystać dzieci i młodzież w trakcie szkolenia - mówi prezydent Katowic, Marcin Krupa.