Katowice szukają wykonawcy nowych parków

Trwa postępowanie przetargowe na stworzenie czterech parków i modernizację części Katowickiego Parku Leśnego o łącznej powierzchni ponad 20 hektarów. Nowe zielone przestrzenie mają pojawić się na terenie Wełnowca, Kostuchny, Ochojca oraz pograniczu Bogucic, Zawodzia i Dąbrówki Małej. Swoje oferty zgłosiło dwóch wykonawców.

REKLAMA

- Mieszkańcy chcą zielonych inwestycji w Katowicach, dlatego zazieleniamy poszczególne ulice m.in. w centrum miasta – metamorfozę przeszła już ulica Dworcowa i aleja Korfantego, a obecnie przechodzi ją ulica Warszawska. Zadbane, zielone przestrzenie są miejscem idealnym do wypoczynku, rodzinnych aktywności, ale taż doskonale wpływają na ekosystem. Dlatego rewitalizujemy Starganiec i niebawem będziemy mogli ruszyć z pracami nad nowymi parkami dla mieszkańców Wełnowca, Kostuchny, Ochojca oraz pogranicza Bogucic, Zawodzia i Dąbrówki Małej. W ramach tej dużej inwestycji o wartości prawie 48 mln zł zrewitalizujemy także rejon Stawu Kajakowego na terenie Katowickiego Parku Leśnego – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.

Łączny budżet na inwestycję to prawie 48 mln zł, a postępowanie podzielono na pięć części:

- nieco ponad 5,4 mln zł na realizację przy ul. Wantuły;

- blisko 17,5 mln zł na prace na terenie Wełnowca;

- blisko 10,5 mln zł na park przy ul. Leopolda i ul. Le Ronda;

- blisko 11 mln zł na park w dolinie Ślepiotki;

- 3,5 zł na rewitalizację w Katowickim Parku Leśnym.

W postępowaniu swoje oferty zgłosiło dwóch wykonawców. Pierwszy – firma Garden Designers Sp. z o.o. - jest zainteresowany realizacją wszystkich części inwestycji. Drugi z wykonawców - ABG Grzegorz Oleksa – złożył oferty dotyczące dwóch części inwestycji. W tej chwili Zakład Zieleni Miejskiej w Katowicach analizuje oferty, by doprowadzić do wyboru wykonawcy dla poszczególnych części.

Ponad 20 hektarów atrakcji i rekreacji

Zaplanowane parki mają oferować szerokie możliwości spędzania wolnego czasu. Dzięki inwestycji zostaną wypełnione strefami edukacyjnymi, miejscami do uprawiania sportu i placami zabaw. Ponadto zakres prac obejmuje zasadzenie około 350 drzew oraz tysięcy bylin, krzewów, pnączy i traw.

- Ten przetarg to kolejne z miejskich działań dążących do tego, by mieszkańcy mogli spędzać wolny czas w bezpieczny i atrakcyjny sposób, wśród ważnej dla naszego zdrowia zieleni. Zawęziliśmy i zazieleniliśmy al. Korfantego, jesteśmy w trakcie gruntownych zmian na ul. Warszawskiej, rozpoczęliśmy także modernizację terenu wokół stawu Starganiec. Dzięki stworzeniu nowych parków katowiczanie będą mieli jeszcze szerszy wybór miejsc do rekreacji i wypoczynku – mówi Mieczysław Wołosz, dyrektor Zakładu Zieleni Miejskiej w Katowicach.

W Kostuchnie nowy park ma powstać pomiędzy ul. Smugową, Wantuły, Lnianą i Adamczyka. Na zagospodarowanym terenie pojawią się między innymi punkt widokowo obserwacyjny, miejsca do uprawiania sportu, strefa z grami edukacyjnymi. W Ochojcu, w pobliżu rzeki Ślepiotki, modernizację przejdzie teren o powierzchni około 3 hektarów. Ma on zachować swój leśno-łąkowy charakter, a jednocześnie zostać uporządkowany, by spędzanie tu wolnego czasu było bezpieczne i przyjemne. Planowane są tu m.in. plac zabaw i psi wybieg, ścieżka edukacyjna, altana parkowa oraz ogród społeczny, który będą mogli zagospodarować sami mieszkańcy. W miejscu, gdzie ścieżki przecinają rzekę Ślepiotkę, powstaną dwie kładki.

Nowa przestrzeń parkowa pojawi się także w okolicy ulic Leopolda i Le Ronda. Tam oprócz placu zabaw i strefy edukacyjnej pojawi się między innymi ogród sensoryczny, łąka ekologiczna, platformy widokowe oraz wieża do obserwacji ptaków. Ponadto oczyszczony zostanie zbiornik wodny znajdujący się w tym miejscu. Znaczącą metamorfozę ma przejść także park na Wełnowcu, który zostanie zrewitalizowany oraz rozbudowany. Powstaną m.in. ścieżki pod rolkostradę, tor pump track dla rowerzystów, nowy plac zabaw, strefa aktywności oraz boisko wielofunkcyjne, wybieg dla psów, miejsce do zjeżdżania na sankach czy strefa relaksu z hamakami i miejscami do wypoczynku. Oprócz nasadzeń drzew, krzewów, pnączy i bylin w planach jest też utworzenie ogrodu deszczowego, dzięki któremu będzie można prowadzić plenerowe lekcje na temat przyrody.

Oprócz stworzenia czterech nowych parków, zakres prac obejmuje także modernizację fragmentu Katowickiego Parku Leśnego. To obszar w pobliżu Stawu Kajakowego, gdzie przebudowane zostaną alejki oraz krąg taneczny, powstanie nowe oświetlenie parkowe i zasilanie sceny, a ponadto część terenu zostanie podniesiona.