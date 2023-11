Katowice szykują się do Jarmarku Bożonarodzeniowego

Od 17 listopada do 7 stycznia w Katowicach potrwa tegoroczna edycja Jarmarku Bożonarodzeniowego. W prawie stu domkach handlowych swój asortyment wystawi kilkudziesięciu wystawców. Na odwiedzających jarmark czekać będą także inne atrakcje – w tym między innymi młyńskie koło.

REKLAMA

W Katowicach trwa montaż Jarmarku Bożonarodzeniowego.

Atrakcja będzie otwarta od 17 listopada do 7 stycznia.

W Katowicach niebawem rozpocznie się kolejna edycja Jarmarku Bożonarodzeniowego.

– Katowicki Jarmark Bożonarodzeniowy przyciąga tłumy mieszkańców całej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Można na nim nie tylko zrobić przedświąteczne zakupy, ale także po prostu miło spędzić czas. W tym roku bożonarodzeniowy klimat będzie można poczuć już 17 listopada. Atrakcje będą czekały na chętnych do 7 stycznia – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic. – Jarmark to nie tylko budki z przeróżnym asortymentem, których będzie w tym roku prawie 100, ale także atrakcje dla całych rodzin. Nie zabraknie młyńskiego koła i stworzonego w energooszczędnej technologii LED-owej Magicznego Parku Świateł. Chcący spędzić czas bardziej na sportowo będę mogli skorzystać z lodowiska – dodaje prezydent.

Montaż jarmarku wystartował 2 listopada. Na płycie katowickiego Rynku już zaczęły pojawiać się charakterystyczne domki, w których zlokalizowane będą stoiska. W tym roku będzie ich 97.

Na stoiskach będzie można kupić zarówno produkty niezbędne do przygotowania świąt – wędliny, ryby, miody, wyroby czekoladowe, jak i inne przekąski – langosze, frytki belgijskie, podpłomyki, churrosy, placki ziemniaczane, bigos z dziczyzny, sery góralskie czy holenderskie. Wizyta na jarmarku będzie też okazją do napicia się grzanego wina czy też aromatycznej zimowej herbaty. Nie zabraknie również biżuterii, ceramiki bolesławickiej, zabawek, artykułów bożonarodzeniowych jak bombki i stroiki oraz dekoracji świątecznych z naturalnych surowców. W sumie w prawie 100 domkach handlowych sprzedaż prowadzić będzie kilkudziesięciu wystawców.

- Spacerując alejkami Jarmarku, otulonymi zapachem cynamonu i siana, odwiedzający tę przestrzeń będą mogli się przenieść w świat świątecznych tradycji. To tutaj można znaleźć unikatowe ozdoby choinkowe, ciepłe, wełniane skarpety i wyjątkowe prezenty. Każde stoisko to inna opowieść – mówi Marek Kijak z Jarmarków Śląskich. – W trakcie trwania jarmarku nie zabraknie także dodatkowych atrakcji – jak Parada Mikołajkowa czy spotkanie ze Świętym Mikołajem. Szczegółów dotyczących terminów i godzin należy szukać w mediach społecznościowych – dodaje.

Atrakcje dla dużych i małych

Bożonarodzeniowy Jarmark to nie tylko możliwość zrobienia zakupów, ale także wiele dodatkowych atrakcji dla dużych i małych. Podobnie jak w poprzednim roku elementem jarmarku będzie Magiczny Park Świateł. W samym sercu Jarmarku znajdziemy wyjątkowy domek, który powstał we współpracy z polską manufakturą szklanych ozdób choinkowych, stworzoną przez rodzinę Huras ponad 20 lat temu. To dekoracja, gdzie nowoczesność spotyka się z tradycją.

Nie zabraknie także kojarzącego się już nierozłącznie z jarmarkiem koła młyńskiego, które zapewni rozrywkę na najwyższym poziomie. W tym roku będzie można korzystać z niego od 17 listopada do połowy lutego. Z kolei wsiadając do pociągu elektrycznego najmłodsi wyruszą w magiczną podróż po udekorowanych alejkach jarmarku. Na spragnionych kolejnych atrakcji czekała będzie Wiktoriańska Karuzela.

Lodowisko

Podobnie jak w latach ubiegłych na tych, którzy chcą rozruszać się po zjedzonych łakociach czekać będzie lodowisko. Zostanie ono uruchomione 17 listopada a zlokalizowana zostanie na ulicy Mickiewicza, tuż obok DH Skarbek. Lodowisko będzie miało wymiary 10 na 40 metrów. – Z lodowiska bezpłatnie będą mogli korzystać wszyscy posiadający swoje łyżwy. Dla osób bez własnego sprzętu będzie działała płatna wypożyczalnia łyżew – mówi Daniel Muc, dyrektor MOSiR Katowice. Lodowisko będzie czynne w godzinach 9.00 - 21.00.