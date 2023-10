Katowice urządzają kolejne zielone przestrzenie

We wrześniu katowicki Zakład Zieleni Miejskiej prowadził dwa przetargi dotyczące „Zaprojektowania i budowy miejskich terenów zielonych w Katowicach w ramach zadań inwestycyjnych". W ramach pierwszego przetargu nie wpłynęła żadna oferta więc został on ponowiony. Do drugiego przetargu wpłynęła jedna oferta, która jest tańsza niż zakładany budżet.

We wrześniu ogłoszono dwa przetargi na realizację zadań inwestycyjnych ZZM. W pierwszym z nich nie pojawiły się oferty, więc został on ponowiony. Ten przetarg dotyczy zagospodarowania zielenią terenów miejskich przy skrzyżowaniu ul. 1 Maja z Bohaterów Monte Cassino, ul. Bażantów – Pustułek, ul. Radockiego (naprzeciw sklepu „Biedronka"), ul. Śląskiej (przy stawie) oraz zazielenienie skweru Feliksa Netza na os. Paderewskiego. Potencjalny wykonawca będzie miał 9 tygodni od dnia podpisania umowy na realizację, a kwota, jaką ZZM planuje przeznaczyć, to 544 tys. zł. Oferty można składać do 16 października.

- Od lat podejmujemy intensywne działania na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców Katowic. Jednym z istotnych elementów tych starań jest rozwijanie miejskich terenów zielonych, co realizujemy przez duże inwestycje infrastrukturalne, takie jak rewitalizacje Stargańca, Doliny Pięciu Stawów, nowe zagospodarowanie przestrzeni czterech parków miejskich czy zazielenienie ul. Warszawskiej oraz mniejsze, ale równie istotne, zadania zgłaszane przez mieszkańców w ramach Budżetu Obywatelskiego i Zielonego Budżetu miasta Katowice – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic. – Ponadto Zakład Zieleni Miejskiej realizuje zadania własne w obszarze zielonych inwestycji, są to zarówno nowe nasadzenia, jak również montaż zielonej infrastruktury, donic z pnączami i kwiatami. W tym roku zazielenimy jeszcze 11 miejsc na co przeznaczymy ponad 1 mln zł – dodaje.

W ramach drugiej części zadania zostaną zagospodarowane tereny przy ul. Krzywoustego, ul. Mościckiego (os. Witosa), przy Pomniku Powstańców Śląskich oraz Superjednostce (poprzez wykonanie donic kaskadowych od strony al. Korfantego, pomiędzy budynkiem a Rondem im. gen. Jerzego Ziętka). Ponadto zostaną dodane nowe elementy zielonej infrastruktury na katowickim Rynku, gdzie pojawią się donice ze stelażem na pnącza oraz donice pełniące także funkcję siedziska. Ustawione tam zostaną również ławki połączone ze stelażami, po których poprowadzone zostaną pnącza. Zamawiający planował przeznaczyć na te część 475 tys. zł. Do wykonania zadania zgłosiła się firma Botika S.C. Rafał Pieszczoch, Barbara Pieszczoch z Katowic. Zaproponowali oni wykonanie zadań za 456,5 tys. zł. Obecnie trwa weryfikacja formalna tej oferty.

- Zieleń w rozwiniętych miastach, w których natężenie ruchu samochodów jest duże, a co za tym idzie powstają hałas i spaliny, jest ważnym elementem. Stanowi nie tylko przeciwwagę dla zanieczyszczenia powietrza czy walki z hałasem, ale także zmienia estetyczny odbiór miasta. Oczywiście nie ma możliwości całkowitego usunięcia samochodów, ale zwiększanie liczby zielonych punktów pozwala neutralizować ich wpływ na środowisko – podkreśla Mieczysław Wołosz, dyrektor Zakładu Zieleni Miejskiej w Katowicach.

Dzięki inwestycjom w nowe zazielenienia mieszkańcy zyskują czystsze powietrze i ładniejsze przestrzenie. Zakład Zieleni Miejskiej realizuje wiele takich inwestycji, które przyczyniają się do poprawy otoczenia. W ostatnich miesiącach oddano do użytku m.in. kilka miejsc, gdzie latem można wypoczywać nad wodą – zrewitalizowano staw Starganiec na granicy Katowic i Mikołowa, a także staw Kozubek. Dzięki temu kolejne przestrzenie miasta stają się bardziej przyjazne dla mieszkańców.