Katowice właścicielem terenu po KWK Wieczorek. To ważny krok w stronę wielkiego projektu

Katowice przejęły od SRK nieruchomości po KWK Wieczorek położone przy ul. Szopienickiej. To kolejny krok w stronę budowy Hubu gamingowo-technologicznego.

Miasto Katowice stało się właścicielem nieruchomości po KWK Wieczorek.

W tym miejscu ma powstać hub technologiczno-gamingowy.

Za projekt nowej inwestycji odpowiada pracownia AMC Chołdzyński.

Miasto przejęło nieruchomości przy ul. Szopienickiej od Spółki Restrukturyzacji Kopalń w drodze darowizny. Chodzi o teren o łącznej powierzchni 93 902 m2 stanowiący własność Skarbu Państwa.

- W historii większości miast możemy wskazać kamienie milowe w ich rozwoju. W Katowicach takim przykładem było powstanie Strefy Kultury. Dzisiaj jesteśmy świadkiem kolejnego takiego wydarzenia, które za kilka lat będziemy wskazywać jako ważny moment w rozwoju Katowic. Przejęcie nieruchomości na terenie KWK Wieczorek przybliża nad do rewitalizacji tego obszaru i nadania mu zupełnie nowych funkcji. W tym miejscu powstanie Dzielnica Nowych Technologii, która – mamy nadzieję - przyciągnie do Katowic nowych inwestorów i stworzy nowe miejsca pracy – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic. – Hub ma być impulsem do rozwoju Katowic. Mamy podwaliny do jego stworzenia. W Katowicach od lat odbywają się finały Intel Extreme Masters. Wydarzenie skupiające światowe gwiazdy e-sportu przyciąga do Katowic tysiące fanów i jest transmitowane do najdalszych zakątków świata. Z drugiej strony mamy inwestorów, przedsiębiorców, ludzi, którzy tutaj tworzą i programują. Ten potencjał trzeba wykorzystać, dlatego konsekwentnie realizujemy kolejne działania zmierzające do finalizacji tej inwestycji – dodaje prezydent.

Miasto, przejmując tereny od SRK, realizuje ustawowy obowiązek nałożony na gminy w zakresie ochrony i opieki nad zabytkami, i tym samym zrewitalizuje w tym rejonie tereny poprzemysłowe i uratuje obiekty Szybu „Pułaski", wprowadzając do nich nowe funkcje o charakterze publicznym. Na przejętej przez miasto działce znajduje się kilka zabudowań. To między innymi budynki: stolarni, warsztatów mechanicznych, łaźni i cechowni, maszyny wyciągowej, budynek po drugiej stronie ulicy Szopienickiej nazywany „łaźnią łańcuszkową" oraz kładka nad drogą łącząca łaźnię z cechownią nazywaną „przewiązką". Akt notarialny dotyczący nabycia nieruchomości został podpisany w poniedziałek 17 kwietna w Willi Goldsteinów w Katowicach.

- Budowa HUB-u technologicznego, to ważny projekt na wielką skalę, w którym od początku braliśmy aktywny udział. 29 lutego 2020 roku podpisaliśmy z miastem Katowice list intencyjny w sprawie utworzenia Dzielnicy Nowych Technologii na terenie dawnej kopalni Wieczorek. To prawie 9,5 ha gruntu o dużym potencjale i z blisko 200-letnią historią, która będzie pisać się na nowo. Nadal będzie to kopalnia, ale kopalnia nowoczesności – mówi Janusz Smoliło, prezes zarządu SRK S.A.

Innowacyjny projekt

Hub gamingowo-technologiczny powstanie w ramach Dzielnicy Nowych Technologii. Obiekty będą mieścić się wokół szybów „Pułaski" i „Poniatowski", należących do byłej kopalni Wieczorek. Hybrydowy projekt zakłada zagospodarowanie budynków należących do nieaktywnej kopalni, a także budowę nowego zaplecza. W tym założeniu odzwierciedla udaną rewitalizację Strefy Kultury i nową siedzibę Muzeum Śląskiego. W portfolio Hubu mają znaleźć się między innymi: wynajem powierzchni biurowych i coworkingowych, usługi korzystania ze współdzielonej infrastruktury, wynajem studiów telewizyjnych i nagrań, laboratoria, zaplecze infrastruktury IT, sale konferencyjne i pomieszczenia edukacyjne oraz usługi towarzyszące firmom zatrudniającym setki pracowników.