Katowice wybrały wykonawcę Centrum Edukacji Muzycznej "Dom Kilara"

Niegdyś mieszkał tu światowej sławy kompozytor, teraz dom znów wypełnią dźwięki instrumentów. Wybrano wykonawcę, któremu zostanie powierzone stworzenie Katowickiego Centrum Edukacji Muzycznej „Dom Kilara".

Katowice wybrały wykonwawcę Centrum Edukacji Muzycznej "Dom Kilara".

Nowa instytucja powstanie w miejscu zamieszkiwanym kiedyś przez światowej sławy kompozytora i będzie łączyć funkcję muzealną z przestrzenią sprzyjającą pracy twórczej oraz organizacji wydarzeń kulturalnych.

Inwestycja o wartości ponad 10 mln zł będzie gotowa pod koniec 2024 r.

Centrum Edukacji Muzycznej „Dom Kilara" z jednej strony ma stanowić hołd dla wybitnego kompozytora, który przez lata związany był z Katowicami, ale z drugiej strony ma być kolejną perełką przyciągającą do miasta zwiedzających z kraju i zza granicy. Jednocześnie miejsce to będzie służyło także mieszkańcom Katowic, poprzez organizację recitali, minifestiwali czy warsztatów – podkreśla Marcin Krupa, prezydent Katowic.

Prezydent dodaje, że Katowice jako Miasto Kreatywne UNESCO w dziedzinie muzyki oferują szeroki wachlarz wydarzeń muzycznych, takich jak koncerty, czy festiwale, ale i organizuje konkursy, warsztaty. Uzupełnieniem tych szerokich działań będzie w przyszłym roku otwarcie Katowickiego Centrum Edukacji Muzycznej „Dom Kilara".

"Dom Kilara" to oczekiwana inwestycja, która wzbudza zainteresowanie nie tylko miłośników muzyki, ale również wykonawców. W postępowaniu przetargowym na zrealizowanie robót budowlanych swoje oferty złożyło 8 podmiotów. Komisja przetargowa w analizach brała pod uwagę zarówno kryterium ceny, jak i doświadczenia, ostatecznie wybierając - jako najkorzystniejszą ofertę – wykonawcę INTRAVI z Bielska-Białej. Koszt realizacji tego zadania wyniesie 10,4 mln zł, a prace potrwają do 18 miesięcy od dnia podpisania umowy. Obecnie przygotowywane jest postępowanie przetargowe na wykonanie wystawy stałej.

Miks przeszłości i teraźniejszości

Inwestycja będzie realizowana w Brynowie, przy ulicy Kościuszki 165. To tu mieści się dom, w którym zamieszkiwał słynny kompozytor.

Budynek zostanie zaadoptowany do nowej funkcji i będzie mieścił pierwszą część wystawy. Jednocześnie ma zachować zbliżony do pierwotnego charakter, zostaną w nim umieszczone oryginalne przedmioty należące do Wojciecha Kilara, m.in. fortepian, rękopisy czy książki. W salonie będą organizowane seanse filmowe, a zwiedzającym zostanie udostępniony m.in. gabinet oraz inne pokoje – mówi Jarosław Łuczyński, zastępca dyrektora ds. inwestycji kubaturowych w spółce Katowickie Inwestycje S.A.

Ponadto dom zostanie rozbudowany, a w nowej przestrzeni umieszczona będzie druga część wystawy. Będzie ona miała charakter edukacyjny, a na wyposażeniu znajdą się m.in. interaktywne przedmioty. Co ważne, jej tematyka ma dotyczyć nie tylko muzyki poważnej, ale również innych gatunków muzycznych. Dodatkowo, by Katowickie Centrum Edukacji Muzycznej sprzyjało rozwojowi kulturowemu miasta, znajdzie się tu specjalna, wytłumiona akustycznie sala do organizacji recitali, warsztatów muzycznych czy minifestiwali.