Katowice z nowym miejscem do odpoczynku

Dzięki inwestycji o wartości blisko 1,8 mln zł, mieszkańcy Katowic mogą opalać się na drewnianym tarasie, korzystać z siłowni plenerowej lub spędzać czas z dziećmi na nowo powstałym placu zabaw. Staw Kozubek zyskał nowe oblicze.

Zrewitalizowany Staw Kozubek to kolejna zielona przestrzeń w naszym mieście. W rejonie osiedla Witosa i Załęża mieszkańcy zyskali przyjemne, kameralne, urokliwe miejsce. Myślę, że dla mieszkańców tej części miasta będzie to ciekawe miejsce odpoczynku, ze względu na jego historię, gdyż znajduje się on na terenie należącym w przeszłości do Kopalni Kleofas. Rewitalizacja objęła stworzenie placu zbaw, montaż oświetlenia oraz ławek i leżaków – podsumowuje inwestycję Marcin Krupa, prezydent Katowic. – Warto podkreślić, że to kolejna inwestycja realizowana w naszym mieście z Budżetu Obywatelskiego. Właśnie trwa głosowanie na zadania z tegorocznej edycji. Każdy mieszkaniec naszego miasta, niezależnie od wieku może wziąć w nim udział, do czego serdecznie zachęcam – dodaje prezydent.