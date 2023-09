Katowice z nowym skwerem miejskim. Powstał przy biurowcach .KTW

Przy biurowcach .KTW w Katowicach powstał nowy skwer miejski. Za jego projektem stoi Medusa Group, pracownia odpowiedzialna za architekturę obu gmachów .KTW.

Powstało miejskie relaksu i rozrywki w sercu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii dla najemców biurowców i okolicznych mieszkańców.

Skwer jest zwieńczeniem 8-letniego projektu .KTW zrealizowanego przed TDJ Estate.

Punktem centralnym skweru jest mebel miejski w postaci podium ze schodami, które pełnią rolę siedzisk.

Za koncepcję urbanistyczno-architektoniczną skweru odpowiada pracownia Medusa Group – ta sama, która zaprojektowała biurowce .KTW.

Miejsce relaksu i rozrywki – takie funkcje będzie pełnić nowy skwer miejski, który powstał przy biurowcach .KTW w Katowicach. Tworzy go charakterystyczny mebel w postaci podium ze schodami, uzupełniony o roślinność i małą architekturę. To ostatni krok w realizacji projektu .KTW – biurowców w sercu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, które dostarczyły na rynek 65 tys. mkw. powierzchni najmu.

Otwarciem skweru miejskiego wieńczymy realizację projektu .KTW. To było ponad 8 lat, podczas których przyłączyliśmy się do metamorfozy Katowic, realizując w centrum miasta wyjątkowy koncept architektoniczny. Droga była długa, ale niezwykle satysfakcjonująca. Od wizji, przez zakup działki, projekt, rozbiórkę znajdującego się tu wcześniej budynku, budowę, komercjalizację i wreszcie zarządzanie aktywem. Podczas całego tego procesu kierowaliśmy się naszymi wartościami wynikającymi z tworzenia rodzinnej firmy inwestycyjnej i w moim przeświadczeniu to był klucz do sukcesu – mówi Tomasz Domogała, właściciel i przewodniczący Rady Nadzorczej TDJ.

Skwer powstał w porozumieniu z Urzędem Miasta Katowice. Zaoferował przestrzeń rekreacji – nie tylko dla pracowników kompleksów biurowego, ale też okolicznych mieszkańców i odwiedzających katowicką Strefę Kultury. W planie jest organizacja w tym miejscu różnorodnych, otwartych wydarzeń, takich jak koncerty czy kina plenerowe. To kolejny element metamorfozy tej części Katowic.

Po 176 latach funkcjonowania kopalnia Katowice zakończyła działalność w 1999 roku. Niebawem od tego momentu minie ćwierć wieku. To okres wielkiej przemiany miasta Katowice od miasta węgla i stali ku nowoczesnej metropolii. Jednym z symboli zmian są zarysowujące się w krajobrazie śródmieścia wieżowce. Obok znajduje się Strefa Kultury, której nie byłoby, gdyby nie mieszkańcy. Mieli oni wpływ na to, jak pięknie zmieniła się znajdująca się w sercu miasta przestrzeń. Za to mieszkańcom dziękuję, bo dziś wspólnie możemy być ze Strefy Kultury dumni – mówi Waldemar Bojarun, wiceprezydent Katowic.

Za koncepcję urbanistyczno-architektoniczną skweru odpowiada pracownia Medusa Group – ta sama, która zaprojektowała biurowce .KTW. Punktem centralnym stał się mebel miejski w postaci podium ze schodami, które pełnią rolę siedzisk. 1100 mkw. powierzchni zajęła zieleń – zasadzono tu ponad 6,5 tys. roślin, w tym przekraczające 2 m wysokości drzewa i krzewy. Obok pojawiły się piaskowce, które przed laty w formie monumentalnych rzeźb zdobiły teren zewnętrzny znajdującego się tu budynku DOKP. To uhonorowanie pracy znanego śląskiego architekta, autora projektu DOKP, Jerzego Gottfrieda. Skwer będzie ogólnodostępny od wtorku, 12 września.

Choć do biurowca .KTW II pierwsi najemcy wprowadzili się pod koniec minionego roku, to właśnie teraz możemy powiedzieć, że ten projekt stał się kompletny – mówi Maciej Wójcik, partner zarządzający w TDJ Estate. – Skwer oraz biurowce wpisują się w naszą ideę tworzenia przestrzeni, w których sami chcielibyśmy przebywać. Wchodzą w synergię z katowicką Strefę Kultury, dostarczając nie tylko przestrzenie do pracy i rozwoju, ale również wypoczynku. Realizacja tego wieloletniego, ambitnego projektu w zakładanym czasie i budżecie była możliwa dzięki współpracy z solidnymi partnerami, Medusa Group, Strabag, Tebodin i Gleeds, zaangażowanej postawie wykonawców, a przede wszystkim stworzeniu zespołu ekspertów o silnych kompetencjach i wspólnej wizji – dodaje Maciej Wójcik.

Biurowce .KTW to pierwsza inwestycja komercyjna w portfolio TDJ Estate. Deweloper odpowiada również za realizację m.in. osiedli mieszkaniowych Pierwsza Dzielnica, Osiedle Franciszkańskie, Dobrynów (wszystkie w Katowicach), osiedla Zielona Dolina w Zabrzu czy Osiedla Wieszowa – inwestycji typu land developing w powiecie tarnogórskim.

Biurowce .KTW tworzą dwa budynki, które dostarczyły 65 tys. mkw. powierzchni najmu. Pierwszy z nich został uruchomiony w 2018 roku i jest wynajęty w 100%. Drugi uzyskał pozwolenie na użytkowanie w 2022 roku, a poziom jego komercjalizacji przekroczył 60%. Najemcami biurowców są m.in. PwC Service Delivery Center, Fujitsu Poland, EY, SD Worx, AMMEGA, LKQ Europe, Vaillant, PubNub i LUX MED. Wartość projektu zamknęła się w kwocie ok. 0,5 mld zł.