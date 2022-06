Katowice zmodernizują teren wokół stawu Starganiec. Rusza przetarg

Zakład Zieleni Miejskiej w Katowicach ogłosił przetarg na wykonanie modernizacji terenu wokół stawu Starganiec. To jedna z kilku inwestycji związana z powstaniem nowych parków w Katowicach, których rozpoczęcie zostało zaplanowane na ten rok.

REKLAMA

- Starganiec to kolejne miejsce, które będziemy rewitalizować. Priorytetem jest powrót do dawnej świetności tego miejsca. Chcemy, żeby ten obszar znów bardzo mocno żył. To miejsce ma być przede wszystkim zielone i służyć rekreacji. W przyszłym roku z tej przestrzeni będą mogli korzystać mieszkańcy – mówi prezydent Katowic, Marcin Krupa. - Zielona ofensywa w Katowicach trwa: zazielenimy ul. Warszawską, zrewitalizujemy i rozbudujemy park w Wełnowcu, utworzymy park przy ul. Leopolda i Le Ronda, zmodernizujemy park w dolinie rzeki Ślepiotki, utworzymy park przy ul. Wantuły oraz zrewitalizujemy teren przy Stawie Kajakowym w Katowickim Parku Leśnym. Wszystko po to, by Katowice były lepszym miejscem do życia, a mieszkańcy mieli gdzie spędzać czas wolny – wylicza prezydent.

Projekt „Rekreacyjno-wypoczynkowego zagospodarowania terenu wokół stawu Starganiec" zakłada pełną modernizację terenu wokół stawu, w tym zagospodarowanie oraz umocnienie plaży wraz z zaadaptowaniem małego stawu na kąpielisko. W ramach inwestycji zostaną utworzone nowe ścieżki po śladzie istniejących, pojawią się także nowe elementy małej architektury, jak altany piknikowe, ławki i leżaki miejskie. Ponadto teren zostanie wzbogacony o domki dla owadów oraz tablice informacyjne i edukacyjne.

- Głównym elementem projektu jest wykonanie pomostu składającego się z dwóch części – stałej i pływającej, która będzie biegła równolegle do ścieżki pieszej. Zupełnie nową atrakcją będzie także boisko do siatkówki plażowej, które powstanie w okolicach małego stawu – podkreśla dyrektor Zakładu Zieleni Miejskiej, Mieczysław Wołosz.

Dodatkowo w realizacji przewidziano utworzenie strefy małej gastronomii – przygotowane zostanie miejsce dla dwóch foodtrucków. W planach jest także montaż nowego oświetlenia solarnego oraz wymiana nawierzchni istniejącego parkingu przy wejściu na teren rekreacyjno-wypoczynkowy. Nie zabraknie także nowych nasadzeń drzew owocowych – jak m.in. jabłonie, śliwki czy wiśnie - krzewów, traw ozdobnych oraz kwiatów. Wykonawca będzie miał 52 tygodnie od podpisania umowy na realizację inwestycji. Oznacza to, że inwestycja będzie gotowa już w przyszłym roku.

Starganiec - część katowickiej historii

Ośrodek wypoczynkowy Starganiec, znajdujący się na granicy Mikołowa i Katowic, w czasach PRL-u był ośrodkiem wodno-rekreacyjnym Huty Baildon, stworzonym z myślą o jej pracownikach. Obecnie znajduje się we władaniu Lasów Państwowych. Na mocy listu intencyjnego ws. rewitalizacji terenu stawu, podpisanego przez władze Katowic, Mikołowa i Lasów Państwowych, inwestycję powierzono Zakładowi Zieleni Miejskiej w Katowicach, który obecnie dzierżawi teren na podstawie umowy z LP.

Ośrodek Starganiec, obejmuje łącznie teren o powierzchni ok. 16 ha, skupiony wokół popiaskowego stawu o powierzchni ok. 3 ha, położony jest w centralnej części zespołu leśnego na pograniczu Katowic i Mikołowa i leży w odległości ok. 100 m od ul. Owsianej. Lasy te, mające charakter gospodarczych upraw, są w zarządzie Nadleśnictwa Katowice. Przez ośrodek przebiega również szlak rowerowy, łączący go z Ligotą w Katowicach oraz ze Śmiłowicką Retą w Mikołowie. Ten szlak jest także wykorzystywany jako trasa przejażdżek konnych.